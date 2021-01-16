Ön lisans ve lisans programlarında üniversite en fazla kaç yıl uzatılabilir?

Üniversitelerde eğitim hayatı ne kadar uzatılabilir? Uzatma durumunda neler olur? İşte detaylar..

Her üniversitelerin yönetmelikleri belirlenen uygulamaları farklı olsa da kanunda belirtilen süreye göre hareket ederler. İşte bir yıllık yabancı dil sınıfı hariç öğrencilerin

Ön lisans programlarından en çok 4 sene

Dört yıllık lisans programlarından an çok 7 sene

Beş yıllık lisans programlarından en çok 8 sene

Lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan en çok 9 sene içerisinde mezun olunması gerekiyor.

Üniversitelerde verilen sürede tamamlanmayan eğitimlerde öğrenci konumundaki kişi süresi dolduğunda öğrencilik haklarını kaybediyor yani öğrenci olmuyorsunuz.

