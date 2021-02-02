Okuyan ihtiyaç sahibi çocuklar için yapılan devlet yardımları nelerdir? 2021

Yoksul, muhtaç ve herhangi geliri olmayan ailelerin okuyan çcouklarına devlet yardımda bulunuyor. Okuyan çocuklar devlet yardımlarından nasıl faydalanabilir? Başvuru için gerekli şartlar nelerdir? Devlet tarafından okuyan çocuklara ve gençlere nakdi yardımlarda bulunuyor. İşte detaylar..

Sosyal yardımlaşma ve vakıflar ile de yoksul kişiler için devlet tarafından yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlardan biri de okuyan çocuklar için olan yardımdır. Çocukların devlet tarafından verilen bu yardımdan faydalanması için hangi şartları ve nasıl başvuru yapacağına dair detaylar haberimizde...

Yoksul ailelerin okuyan çocuklarına kırtasiye, eğitim desteği gibi yardımlarda bulunan belediyeler burs yardımı da yapıyor. Büyükşehir belediyelerinin yanında kücük belediyeler de çocuklara yardımda bulunuyorlar.

İlkokul, ortaöğretim ve lise öğreniminin yanında üniversiteye giden öğrencilere de belediyeler tarafından burs bağlanabiliyor. Fakat üniversite öğrencilerinin bundan yararlanması için belediyelerin burs alacak kişiyi yüksek öğrenim kurumuna bidirmesi gerek.

Belediye bursları yoksul, işi olmayan ailelerin çocuklarına veriliyor. Eğer ailede birden fazla kişi okuyorsa daha öncelikli oluyorlar. Ayrıca bu yardımdan yararlananlar için kontenjan sayısı az oluyor ve başvuru seçiminde en yoksul olan kişilerden başlanıyor.

Belediyeler burs yardımı dışında kırtasiye yardımı da sağlıyor. Bunun için yapılması gereken fakirlik belgesi ve öğrenci belgesiyle birlikte belediyelere başvurmak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bursları

Yoksul ailelerin okuyan çocuklarına derslerden geri kalmasın diye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 800 TL'ye varan destek veriliyor.

Sosyal Ekonomik Destek (SED) yardımından faydalanmak kişilerin için ise bazı koşulları karşılamak gerekiyor.

Sosyal Ekonomik Destek ile sadece maddi yardım değil öğrenciler içinrehberlik desteği de veriliyor. Bu hizmetle onlarla yakından ilgilenip motivasyonlarını iyileştirerek psikolojik bir destek sağlanmış olunuyor.

Sosyal Ekonomik Destek ile kendilerini keşfetmelelerini sağlayan, yeteneklerini ortaya çıkarabilecek eğitim kursları da veriliyor.

SED destek ile engelli öğrencilere de yer veriyor. Maliye Bakanlığı ve Hazine tarafından belirlenen miktar ile 2021'de 684 ile 821 TL arası destek sağlanıyor. Okula öncesi ve ilköğretimlerde 600 TL civarı olabiliyor.

Sosyal Ekonomik Destek sadece maddi destek değil bunun yanında gıda, barınma gibi yardımlarda da bulunmaktadır.

Sosyal Ekonomik Destek için gerekli belgeler ise şu şekilde

Yardımdan yararlanmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hzimetler Müdürlklerine ve ya Sosyal Hizmet Merkez müdürlüklerine başvuru yapılması gerekiyor.

İstenen belgeler ise şu şekilde sıralanıyor ;

TC kimlik kartı ve ya nüfus cüzdanı

Okunan öğrenim kurumundan alınan öğrenci belgesi

Talep halinde Sağlık Raporu

İş ve meslek kuruluşu başvurusuna dair evraklar

Muhtarlıktan alınan fakir belgesi

Diğer evraklar

Başvuru yapılırken öğrencinin müdürlükteki uzman psikolog ie görüşülmesi gerekiyor.

Başvuru yapıldıktan sonra uygunluğu inceleniyor ve uygunsa öğrenci burs alıyor. Aynı kişiye zamanda gıda, barınma gibi yardımlar da bağlanabiliyor.

Sosyal yardımlaşma denekleri ve dayanışma vakıfları da yardım desteği sağlıyor. Vakıftan vakıfa değişen yardım miktarı 300 ile 500 TL arasında değişebiliyor.

Başvuruları aile üyeleri yani veliler yapabiliyor. Başvuru yapmak için ise yukarıda bahsettiğimiz belgeleri talep ediyorlar.

KYK burs kredi ve desteği

KYK kredilerinden lisans, önlisans, açık öğretim , yüksek linsans, amatör milli sporcu öğrencileri vb. kişiler faydalanabiliyor.

Geri ödemesiz para desteğinden yararlananlar Başkanlık Bursu adı altında sınavdaki derece sistemine göre veriliyor. Aynı zamanda devlet yurtlarında da para ödemeden kalabiliyorlar.

Başbakanlık bursu için başvuruları KYK resmi sitesininden yapılabiliyor.

Her sene değişen burs miktarı ise 2021 eğitim öğretim yılı ile Başbakanlık bursu 425 TL diyebiliriz.

Vakıflar ve deneklerin verdiği burslar

Ülkemizde bir çok vakıf ve denekler başarılı öğrencilere nakdi destekte bulunuyor.

Vakıfların ve deneklerin verdikleri burs bütçelerine göre değişiklik gösterebiliyor.

Çağdaş Eğitim Vakfı, Tekfen Vakfı, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul Sanayi Odası Vakfı, Türk Dil Kurumu, Sabancı Vakfı, Çağdaş Yaşımı Desteklemi Deneği, vb denekve ve vakıflar burs verebiliyor.