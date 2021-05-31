Okulların kapanma tarihi açıklandı mı? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

Kademeli normalleşme genelgesi sonrasında MEB, 8 ile 12. Sınıf öğrencilerinin ve yetiştirme kursları ile pekiştirme kurslarının yapıldığı yerlerde yüz yüze eğitimin başlayacağını, 1 Haziran tarihine dek bütün halk ve özel okullarda eğitimin uzaktan devam edeceğini duyurmuştu.

Okulların kapanma tarihi açıklandı mı?

Bakan Selçuk, bir TV programında yaptığı açıklamada, öğrencilerin 2 Temmuz tarihine dek okulda olmaları ile ilgili çalışma yapıldığını açıklamıştı.

Bakan Selçuk aynı zamanda, okulların 2 Temmuz tarihine dek açık olacağını, bu tarihlerde rapor verileceğini de söyledi. Kaneler ile ilgili de açıklama yapan Bakan Selçuk, kanelerin yüz yüze verilmesini istediklerini, fakat bu mümkün olmazsa kanelerin dijital olarak verileceğini belirtti.