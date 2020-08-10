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Okulların açılması ile ilgili Bakanlar Kurulu öncesinde kritik toplantı!

Okulların açılması için direten öğrenciler için Bakanlar Kurulu öncesinde Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında kritik bir toplantı yapıldı. Tarih ile ilgili tartışmaların yaşandığı toplantı hakkında açıklamaların Bakanlar Kurulu sonrasında açıklanması bekleniyor.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 21:36
Okulların açılması ile ilgili Bakanlar Kurulu öncesinde kritik toplantı!
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Okulların açıklaması için sürekli çağrı yapan öğrenciler için son bir kritik toplantı yaptığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı personelleri, Bilim Kurulu üyeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı personellerinden oluşan bir heyet okulların açılması için bir araya geldiği duyuruldu.


Okulların açılması için isteklerini sürekli MEB ve YÖK’e ileten öğrenciler için Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu üyeleri ve MEB tarafından kritik toplantı yapıldı. Okulların ne zaman açılacağı konusunda tartışmaların yaşandığı toplantıda tarihler üzerinde duruldu.

Bakanlar Kurulu öncesinde gerçekleştirilen toplantı sonrasında Bakanlar Kurulunda da okulların açılacağı tarih ile ilgili görüşler bildirildi.

Bakanlar Kurulu toplantısından sonra konu hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

 



Son Güncelleme: 10.08.2020 21:36
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