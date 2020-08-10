Okulların açılması ile ilgili Bakanlar Kurulu öncesinde kritik toplantı!

Okulların açıklaması için sürekli çağrı yapan öğrenciler için son bir kritik toplantı yaptığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı personelleri, Bilim Kurulu üyeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı personellerinden oluşan bir heyet okulların açılması için bir araya geldiği duyuruldu.
Bakanlar Kurulu öncesinde gerçekleştirilen toplantı sonrasında Bakanlar Kurulunda da okulların açılacağı tarih ile ilgili görüşler bildirildi.
Bakanlar Kurulu toplantısından sonra konu hakkında açıklama yapılması bekleniyor.
Son Güncelleme: 10.08.2020 21:36