Okulların açılması ertelendi mi? 15 tatil süresi uzatıldı mı?

Koronavirüs salgını sürecinde eğitim öğretime ara verilmiş ardından öğrenciler uzaktan eğitim yöntemiyle derslerine devam etmişti. 2021 yılıyla birlikte vaka sayılarının azalması ve aşılama sürecinin başlamasının ardından ikinci dönemde okulların açılması gündeme getirildi.

Öğrencilerin ardından okulların açılıp açılmayacağını merak ederken 15 tatilin ne zaman biteceği de merak konusu oldu. 2021 yılı 15 tatili ilk olarak 12-16 Nisan tarihinde gerçekleştirilecekti. Ancak alınan yeni kararla tatil 8-12 Şubat arasına çekildi.

Bu kapsamında ikinci dönem 15 Şubat 2021 tarihinde resmi olarak başlayacak. MEB, ikinci dönemde ilkokul düzeyindeki köy yerleşim yerlerindeki okulların açılmasına karar verdi. Buna göre ülke genelinde 6 bin ilkokul ile 2 bin 700 anaokulunda 15 Şubat tarihi itibariyle yüz yüze eğitim başlayacak.

Köylerdeki koronavirüs vakalarının az olması veya hiç olmaması bu bölgelerde eğitime başlanması yönünde karar kılınmasına neden oldu. Ancak bazı bölgelerde İl Hıfzıssıhha Kurullarının gerekli görmesi halinde okullarda eğitim yapılmayabilecek.