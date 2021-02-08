İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
Son Dakika
Kafe ve restoranlar için ciro...
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...

Okulların açılması ertelendi mi? 15 tatil süresi uzatıldı mı?

Okulların açılması ertelendi mi, 15 tatil süresi uzatıldı mı soruları gündem oldu. Öğrenciler 2021 yılı ikinci döneminin ne zaman başlayacağı araştırıyor.

08 Şubat 2021 Pazartesi 16:27
Okulların açılması ertelendi mi? 15 tatil süresi uzatıldı mı?
Takip Et:

Koronavirüs salgını sürecinde eğitim öğretime ara verilmiş ardından öğrenciler uzaktan eğitim yöntemiyle derslerine devam etmişti. 2021 yılıyla birlikte vaka sayılarının azalması ve aşılama sürecinin başlamasının ardından ikinci dönemde okulların açılması gündeme getirildi.

Öğrenciler 15 tatilin ardından okulların açılıp açılmayacağını merak ederken 15 tatilin ne zaman biteceği de merak konusu oldu. 2021 yılı 15 tatili ilk olarak 12-16 Nisan tarihinde gerçekleştirilecekti. Ancak alınan yeni kararla tatil 8-12 Şubat arasına çekildi.

Bu kapsamında ikinci dönem 15 Şubat 2021 tarihinde resmi olarak başlayacak. MEB, ikinci dönemde ilkokul düzeyindeki köy yerleşim yerlerindeki okulların açılmasına karar verdi. Buna göre ülke genelinde 6 bin ilkokul ile 2 bin 700 anaokulunda 15 Şubat tarihi itibariyle yüz yüze eğitim başlayacak.

Köylerdeki koronavirüs vakalarının az olması veya hiç olmaması bu bölgelerde eğitime başlanması yönünde karar kılınmasına neden oldu. Ancak bazı bölgelerde İl Hıfzıssıhha Kurullarının gerekli görmesi halinde okullarda eğitim yapılmayabilecek.



Son Güncelleme: 08.02.2021 16:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OkulEğitim15 Tatil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı
MEB EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı
MEB okullarda yüz yüze eğitim şartlarını belirledi
MEB okullarda yüz yüze eğitim şartlarını belirledi
2021 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tarihi belli oldu
2021 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tarihi belli oldu
Öğretmenlere uygulanacak koronavirüs aşısında takvim belli oldu
Öğretmenlere uygulanacak koronavirüs aşısında takvim belli oldu
2021 EKYS sınavı başvuru tarihi belli oldu
2021 EKYS sınavı başvuru tarihi belli oldu
Öğretmenlerin aşılanması sürecine ilişkin açıklama
Öğretmenlerin aşılanması sürecine ilişkin açıklama

Popüler Haberler

Okulların açılması ertelendi mi? 15 tatil süresi uzatıldı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta yok mu, neden yok? EDHO yeni bölüm ne zaman?
Windows 10 wifi şifresi yazılmıyor, ne yapmalıyım?
Şubat Çılgın Sayısal Loto 8 Şubat 2021 Pazartesi çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Çalışan anneye yapılan devlet yardım ve destekleri 2021
Eşkıya yeni fragmanı yok mu? 9 Şubat EDHO yeni bölüm bu hafta yok mu, neden yayınlanmıyor?
Yasak Elma Şahika öldü mü?
Çukur Yamaç ölecek mi?
iPhone garanti sorgulama işlemi nasıl yapılır?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 8 Şubat 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu kimdir, nereli, yaşı kaç?
Ramo Dizisi Oyuncuları kim? Hangi ünlü hangi rolü oynuyor?
Papatya çayı faydaları nelerdir? Papatya çayı nasıl demlenir?
Terken Hatun kimdir ve neden ölmüştür? Terken Hatun'un hayatı
Günlük Burç Yorumları 6 Haziran 2019 Perşembe - Gündelik Hayatınıza Astrolojik Falınızın Etkileri
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?
TYP ile iş bulup çalışana 9 ay asgari ücret ödemesi
İhaleye katılım için SGK borç sınırı ne kadardır (2021)?
Hangi sınıflar yüz yüze eğitim için okula gidecek? MEB açıkladı
Internetten TC kimlik no ile adres sorgulama işlemi
Ocak 2021 Emekli zam oranları nasıl belirlenecek? Emekliler sabit zam farkı talep ediyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.