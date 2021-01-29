Okulların açılması ertelendi mi? 15 Tatil ne zaman biter, okullar ne zaman açılır?

Salgından dolayı okulu bırakalı bir yıl oldu. Herkesin evde tutulduğu bu dönemde en çok etkilenen okul çağındaki çocuklar oldu. Eğitim ortamından çıkan çocuklar bir an önce okula dönmeyi umuyorlar. Öte yandan ebeveynler de tatillerin ne zaman bittiği veya okulun ne zaman açılacağı gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Bakan Ziya Selçuk’un konuşmasında öğrencilerin 15 Şubat’tan sonra görmeyi umduğunu söyleyerek herkese umut verdi.

Kaneler geçen hafta çevrimiçi olarak alan çocuklar, okullarının bir an önce açılmasını istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi de bu doğrultuda.

15 tatil ne kadar sürecek

Öte yandan bu tatilin ne kadar süreceği gündemde yer alıyor. 15 Şubat'taki tatil üç hafta sürecek. İlk hafta bitti. Okulun 15 Şubat'ta açılması planlanıyor. Benzer şekilde, bir okul açma sürecinde kontrol edilecek ilk veri vaka sayısıdır. Vaka sayısı azaldıkça okul açma durumu giderek daha belirgin hale gelecektir.

Okullar ne zaman açılacak?

Selçuk, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, okulun açılış tarihinin 15 Şubat olduğunu söyledi. Salgına dayalı olarak değerlendirmenin devam edeceğini açıkladı. Bu salgınla birlikte tüm dünya kendini dijital bir ağın içinde buluyor. İş hayatı ve bankacılık işlemleri gibi okul hayatı da dijital ortama taşınmış ve öğrenciler ekrandan ders almaya başlamıştır. Bu sefer ebeveynler çok fazla yük taşıyor. Bu süre zarfında, bazı ebeveynler ve çocuklar, yetersiz mali kapasite nedeniyle hala eğitim alamamışlardır. Bakan Selçuk, ekran karşısında çok vakit geçiren çocuklar için bizleri ekrandan ve dijital medyadan uzak durmaya çağırıyor.

Yarı yıl tatili ne zaman sona eriyor?

Bakanlığın kararına göre üç haftalık tatil 25 Ocak'ta başlayacak ve 15 Şubat'ta sona erecek. Yine bu tarihler her zaman vaka sayısına ve hastalığın seyrine göre değiştirilebilir. Öğrencilerin yarı zamanlı mı yoksa tam zamanlı eğitimlerine mi devam edeceklerine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.