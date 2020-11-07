Okullarda Yüz yüze sınavlar yapılmaya başlandı! Başarısız olanlar sınıfta kalacak mı?

Milli eğitim bakanlığı 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitim olarak başladığı 2020 2021 eğitim öğretim yılında aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçti. Bir çok kademe şu anda haftanın 2 günü olacak şekilde yüz yüze eğitime devam ediyor, Diğer günlerde ise uzaktan eğitim EBA ve diğer platformlar üzerinden yapılıyor.

Bakanlık yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte sınavlarında okullarda yüz yüze olacak şekilde yapılacağını açıklamasından sonra bir çok okulda öğrenciler hibrit olarak yapılan eğitim sonrasında okullarında yüz yüze olacak şekilde sınavlara girmeye başladı.Peki Başarısız olan öğrenciler sınıfta kalacak mı?

SINAV TARİHLERİNİ OKUL BELİRLİYOR

Hürriyet gazete'sini haberine göre ; Okullarda sınavların tarihleri ile ilgili karar okullarda ki ders öğretmenlerinin zümre toplantısı ile belirleniyor yani sınav tarihlerinde belirleyici okul.

HAFTASONU SINAV OLABİLİR

Yüz yüze yapılacak olan sınavlar eğer ihtiyaç olur ise Cumartesi gününe de kaydırılabiliryor ve her bir sınav tıpkı ders süresi gibi 30 dakika olarak planlanıyor ve sınav soruları buna göre ders öğretmenleri tarafından hazırlanıyor

TÜM KADEMELER SINAVLARA GİRİYOR

KATILIM NOTU VERİLECEK

Aynı zamanda sınavlara şu an okullarda yüz yüze eğitime başlamayan kademeler de giriyor. Ortaokul 6,7 ve lise 10 ,11. sınıf öğrencileri uzaktan eğitim sürecinde işledikleri konulardan okullarda yüz yüze olacak şekilde sınavlara giriyor.

Sınavlarda alınan puanın yanında öğretmenler tarafından öğrencilere uzaktan eğitime katılım durumuna göre katılı puanı yani performans notu verilecek.

Ayrıca bugüne kadar yapılmış sınavlar da geçerli sayılıp bunların e-Okul sistemine işlenmesi sağlanacak.

BAŞARISIZ OLANLAR SINIFTA KALACAK MI ?

Dersler devam etmeme başarı değerlendirmesinde kriter olmayacak. Zorunlu sınava girmeyen veya girdikleri sınavlarda başarısız olanlar ya sorumlu geçecek ya da sınıfta kalacak.