İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Gamze hakkında flaş gelişme
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden...

Okullarda Yüz yüze sınavlar yapılmaya başlandı! Başarısız olanlar sınıfta kalacak mı?

Milli eğitim bakanlığı yüz yüz eğitimin başlamasıyla birlikte bu seneki eğitim öğretim yılında sınavlarında yüz yüze yapılacağını açıklamasının ardından , okullarda sınavlar yüz yüze yapılmaya başlandı. Peki Başarısız olan öğrenciler sınıfta kalacak mı? İşte yüz yüze yapılan sınavların detayları

07 Kasım 2020 Cumartesi 11:48
Okullarda Yüz yüze sınavlar yapılmaya başlandı! Başarısız olanlar sınıfta kalacak mı?
Takip Et:

Milli eğitim bakanlığı 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitim olarak başladığı 2020 2021 eğitim öğretim yılında aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçti. Bir çok kademe şu anda haftanın 2 günü olacak şekilde yüz yüze eğitime devam ediyor, Diğer günlerde ise uzaktan eğitim EBA ve diğer platformlar üzerinden yapılıyor.

Bakanlık yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte sınavlarında okullarda yüz yüze olacak şekilde yapılacağını açıklamasından sonra bir çok okulda öğrenciler hibrit olarak yapılan eğitim sonrasında okullarında yüz yüze olacak şekilde sınavlara girmeye başladı.Peki Başarısız olan öğrenciler sınıfta kalacak mı? 

SINAV TARİHLERİNİ OKUL BELİRLİYOR

Hürriyet gazete'sini haberine göre ; Okullarda sınavların tarihleri ile ilgili karar okullarda ki ders öğretmenlerinin zümre toplantısı ile belirleniyor yani sınav tarihlerinde belirleyici okul.

HAFTASONU SINAV OLABİLİR

Yüz yüze yapılacak olan sınavlar eğer ihtiyaç olur ise Cumartesi gününe de kaydırılabiliryor ve her bir sınav tıpkı ders süresi gibi 30 dakika olarak planlanıyor ve sınav soruları buna göre ders öğretmenleri tarafından hazırlanıyor

TÜM KADEMELER SINAVLARA GİRİYOR

 


Aynı zamanda sınavlara şu an okullarda yüz yüze eğitime başlamayan kademeler de giriyor. Ortaokul 6,7 ve lise 10 ,11. sınıf öğrencileri uzaktan eğitim sürecinde işledikleri konulardan okullarda yüz yüze olacak şekilde sınavlara giriyor.

KATILIM NOTU VERİLECEK

Sınavlarda alınan puanın yanında öğretmenler tarafından öğrencilere uzaktan eğitime katılım durumuna göre katılı puanı yani performans notu verilecek.

 

 

Ayrıca bugüne kadar yapılmış sınavlar da geçerli sayılıp bunların e-Okul sistemine işlenmesi sağlanacak.

BAŞARISIZ OLANLAR SINIFTA KALACAK MI ?

Dersler devam etmeme başarı değerlendirmesinde kriter olmayacak.  Zorunlu sınava girmeyen veya girdikleri sınavlarda başarısız olanlar ya sorumlu geçecek ya da sınıfta kalacak.



Son Güncelleme: 07.11.2020 11:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yüz Yüze EğitimSınav
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Duyurdu! İzmir'de yüz yüze eğitime verilen ara 1 hafta daha uzatıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Duyurdu! İzmir'de yüz yüze eğitime verilen ara 1 hafta daha uzatıldı
MEB okullarda destekleme ve yetiştirme kursu açılacak dersleri belirledi
MEB okullarda destekleme ve yetiştirme kursu açılacak dersleri belirledi
MEB'DE yeni yüz yüze eğitim yazısı
MEB'DE yeni yüz yüze eğitim yazısı
2020 KPSS lisans sonuçları açıklandı
2020 KPSS lisans sonuçları açıklandı
Okullarda 16 Kasım'da Ara Tatil Olacak mı? Gözler Bakanlıkta
Okullarda 16 Kasım'da Ara Tatil Olacak mı? Gözler Bakanlıkta
4 Ekim'de gerçekleştirilen TUS sonuçları sonunda açıklandı!
4 Ekim'de gerçekleştirilen TUS sonuçları sonunda açıklandı!

Popüler Haberler

Boşanma dilekçesi nerede yazılır? 2020 Boşanma dilekçesi nereden alınır?
Müteahhitlik belgesi nasıl alınır? Müteahhitlik belgesi başvurularında gereken belgeler nelerdir?
Instagram hesabım kapatıldı ne yapabilirim, yeniden açtırmak için hangi işlemleri yapmalıyım?
SGK kısmi ilişiksizlik belgesi nasıl alınır? Kısmi ilişiksizlik belgesi hakkında merak edilenler
Sadakatsiz dizisine katılan Turgay Güngör karakteri dengeleri değiştirecek! Kenan Ece
Set Ekstra sunucusu kimdir? Tülay Demir Oktay kimdir, nereli yaşı Kaç?
Bir Annenin Günahı neden yayınlanmıyor? Bir Annenin Günahı final bölümü olacakmı?
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova kaç yaşında?
Belediyede memur olma şartları nelerdir? Belediye memur alım şartları
10 Kasım için şiirler 2020 10 Kasım kısa en güzel şiirler
Azize dizisi Melek kimdir? Gerçek adı nedir? Hande Erçel rol aldığı yapımlar ve hayatı
Yeni 8. Nesil iPad ve yeni iPad Air Türkiye satış fiyatı belli oldu
Breaking Bad dizisi yeniden mi yayınlanacak? Dizi oyuncularından heyecanlandıran paylaşım!
Aşk Ağlatır kim vuruldu? Ada mı Mustafa mı? Ada Ölecek mi? Hapse mi girecek?
Destek personeli tanımı nedir? Destek personeli hangi işleri yapar, nasıl olunur?
Arka Sokaklar Rıza baba öldü mü, diziden ayrılacak mı? Zafer Ergin Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu?
Güncel gümüş fiyatları 7 Kasım 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bim'de indirimde ne var 7 Kasım 2020 Cumartesi bim indirimleri bu hafta
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 7 Kasım 2020 Cumartesi
Çiftçi Mazot Gübre desteği nasıl alınır? Mazot ve gübre desteğinden nasıl yararlanılır? Destek ödemeleri ne zaman başlayacak?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 7 Kasım 2020 Cumartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.