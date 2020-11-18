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Okullarda yüz yüze sınavlar ertelendi mi? Okul ders geçme sınavları online mı olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, okulların sene sonuna kadar tatil edileceğini açıklaması sonrasında öğrenciler sınavlarla alakalı araştırmalarına başladı. Sınavların online ortamda mı yapılacağı yoksa okullarda mı gerçekleştirileceği merak ediliyor...

18 Kasım 2020 Çarşamba 23:00
Okullarda yüz yüze sınavlar ertelendi mi? Okul ders geçme sınavları online mı olacak?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında Covid-19 virüsü salgını kapsamında alınacak yeni önlemleri açıkladı. Açıklanan tedbirler bünyesinde okulların 31 Aralık 2020’ye kadar tatil ilan edileceği ifade edildi. Okulu tatil edilen milyonlarca öğrenci de sınavlarının nasıl gerçekleştirileceğini merak ediyorlar.


Milyonlarca öğrenci tarafından merak edilen sınavların nasıl yapılacağı konusuyla alakalı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Okullarda sınavlar iptal edildi mi?

Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında sene sonuna kadar tatil edilen okullarda sınavların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Ancak daha önceki dönemde olduğu gibi bu dönem içinde de sınavların online ortam üzerinden yapılması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yakın bir tarihte sınavlara yönelik açıklamanın yapılması bekleniyor.



Son Güncelleme: 18.11.2020 23:00
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Anahtar Kelimeler:
Kabine ToplantısıCovid-19TedbirönlemOkulMilli Eğitim Bakanlığı
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