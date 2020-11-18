Okullarda yüz yüze sınavlar ertelendi mi? Okul ders geçme sınavları online mı olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında Covid-19 virüsü salgını kapsamında alınacak yeni önlemleri açıkladı. Açıklanan tedbirler bünyesinde okulların 31 Aralık 2020’ye kadar tatil ilan edileceği ifade edildi. Okulu tatil edilen milyonlarca öğrenci de sınavlarının nasıl gerçekleştirileceğini merak ediyorlar.

Okullarda sınavlar iptal edildi mi?

Milyonlarca öğrenci tarafından merak edilen sınavların nasıl yapılacağı konusuyla alakalıtarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında sene sonuna kadar tatil edilen okullarda sınavların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Ancak daha önceki dönemde olduğu gibi bu dönem içinde de sınavların online ortam üzerinden yapılması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yakın bir tarihte sınavlara yönelik açıklamanın yapılması bekleniyor.