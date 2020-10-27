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Okullarda yüz yüze olarak yapılacak sınavlarla ilgili olarak MEB'den beklenen açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs pandemisi sonrasında kısmen olarak başlayan yüz yüz eğitim sonrasında okullarda yapılacak olan yüz yüze sınavlar ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu..

27 Ekim 2020 Salı 19:03
Okullarda yüz yüze olarak yapılacak sınavlarla ilgili olarak MEB'den beklenen açıklama
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Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs hastalığının devam etmesi gerekçesiyle 2020 2021 Eğitim Öğretim yılına 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitim olarak başlamış ve daha sonraki süreçte aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçmişti.

Son açıklanan resmi açıklamaya göre 2 Kasım tarihinde lise 9.sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerininde yüz yüze eğitime başlaması kararı alınmış.

Öte yandan tüm bu süreçler boyunca Milli Eğitim Bakanlığı sınavların okullarda yüz yüze olarak yapılacağını ve öğrencilerin tüm konulardan sorumlu olduklarını süreç başından bu yana açıklamıştı.

Son olarak bugün ise Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim genel müdürlüğü lise kademesinde okuyan öğrencileri okullarında yüz yüze girecekleri sınavlarıyla ilgili olarak resmi bir yazı yayımladı.


Gönderilen resmi yazıda okullarda süreç başladığından bu yana yapılan tüm değerlendirme çalışmalarının geçerli olduğu ve bu notların E okul sistemine girileceği , yazıda belirtilen Müziki beden eğitimi ve görsel sanatlar derslerinin sınavlarının yine uygulamalı yapılacağı belirtildi.

Ayrıca Bakanlık okullarda yüz yüze yapılacak olan sınavlarda sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyene azami düzelde dikkat edilmesini istedi.

Konuyla ilgili Bakanlık tarafından gönderilen resmi yazı aşağıdaki gibidir ;

 



Son Güncelleme: 27.10.2020 19:03
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Anahtar Kelimeler:
MebYüz Yüz EğitimSınavlar
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