Okullarda yüz yüze eğitim başlayacak mı, ne zaman başlayacak?

Covid-19 salgını etkisini göstermeye devam ederken öğrenciler okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan açıklamalarda konu ile ilgili net bilgiler verilirken yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak soruları merak edilmeye devam ediyor.

Ara tatil uzatıldı

Bakanlık tarafından yapılan son açıklamalarda uzaktan eğitimin 22 Ocak tarihine kadar devam edileceği belirtilirken 25 Ocak tarihinde başlaması kesinleşen yarı yıl tatiline 1 haftalık ara tatilinde eklendiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 81 ilde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen yazı ile 25 Ocak Pazartesi başlayacak olan yarı yıl tatilinin 1 hafta daha uzatıldığı bildirildi. Buna göre yarı yıl tatilinin 3 hafta olacağı kesinleşti.

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda;

‘25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. 22 Ocak'tan itibaren kane dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yapılacaktır. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecektir. Bu eğitim-öğretim yılında ilkokullarda sınav yapılmayacak, kane notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenerek kanelerde belirtilecektir.’ Açıklamaları yapıldı.

Kane dağıtımları nasıl olacak?

Bakanlık konu ile ilgili kanelerin 22 Ocak tarihinden itibaren aralıklı olarak ve farklı günlerde öğrencilere verileceği belirtildi.

Okullarda sınav yapılacak mı?

İkinci dönem ne zaman başlayacak?

Sınavlar konusuda değinen Milli Eğitim Bakanlığı ilkokullarda herhangi bir sınavın yapılmayacağını ve bu süreçte kanelerin derse katılım puanı ile hazırlanacağını açıkladı.

Yarı yıl tatilinde yapılan uzatmalar sonrasında okullar ikinci döneme 15 Şubat tarihinde başlayacak.

Sınavlar okullarda yapılacak?

Bakanlık sınavlar ile ilgili de açıklamalarda bulunurken yazılı beyanlarda;

‘İlkokullarda sınav yapılmayacak, kane notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile verilecek. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı ve uygulama puanları ve performans notları üzerinden sınavlar yapılacaktır. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uygun olarak az sayıda ki öğrenci grupları ile yapılacaktır.’ Denildi.

Ortaöğretim öğrencileri bulundukları illerde sınava girebilecek

Sınavlar için şehirlerde hareketlilik yaşanmaması adına öğrencilerin isteklerine göre bulundukları illerde sınava girebilecekleri belirtilirken 28 Aralık pazartesi günü kayıt oldukları okul türüne göre bulundukları illerde sınav olabilecekler denildi. konu ile ilgili açıklamada;

‘İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir. 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren kane dağıtımları eğitim kurumu yönetimleri tarafından değişik zaman dilimlerinde yoğunluk oluşturmamak şartı ile yapılacaktır. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.’ Denildi.