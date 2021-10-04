Okullarda yeni bir dönem başlıyor! Karantina süresi 4 gün oldu!

Okullarda artık karantina süreleri 4 gün olacak. Koronavirüs teması olan öğrenciler 5. gün okula geri dönebilecekler. Sağlık Bakanlığı, okullarda Covid – 19 sebebinden dolayı temaslı takip rehberini güncelledi. Bu yeni gelişmeye göre yakın temaslı olarak kabul edilen ilk öğretim öğrencileri ile orta öğretim öğrencilerine karantina süreleri 4 gün olarak uygulanacaktır. 5. Günde ise öğrencinin yaptıracağı PCR test sonucunun negatif çıkması halinde de izolasyon dönemi sona erecek.

Negatif olan ve aşılı temaslı olan öğrencilere karantina süresi uygulanmayacak!

Haber Global ‘den Ozan Ulaş Caymaz ‘ın yapmı olduğu habere göre öğrencininyapılmadığında 10. günden itibaren maske ve mesafe kurallarına uygun bir şekilde karantina süreci sona erecek ve yeniden okula kaldıkları yerden devam edebileceklerdir.

Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Eylül 2021 Cuma gününde Covid – 19 Temaslı Takibi Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi ‘nde bazı değişikliklere gitti. Yapılan bu değişikliklere göre tam aşılı temaslı olan öğrencinin HES kodu ilk 5 gün için riskli durumda sayılmayacak ve 5. Gün ile birlikte yaptırdığı PCR test sonucunun negatif çıkması halinde herhangi bir izolasyon işlemi de uygulanmayacak.

Test sonucu pozitif olan öğrenciler ile ilgili bir açıklama geldi!

Ayrıca Milli Eğitim Bakanı olan Mahmut Özer, PCR test sonucu pozitif olan öğrenciler ile ilgili 1 hafta sonra yapılacak olan test sonucunun negatif çıkması halinde 14 gün boyunca karantina sürecini beklemeden yeniden sınıfa dönebileceklerinin sinyallerini verdi.