Okullarda yazılı sınavlar olacak mı? Yazılı sınavlar hangi derslerden olacak? Sınavlar online mi, yüz yüze mi?

18 Kasım 2020 Çarşamba 23:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
kabine toplantısı sonrasında yeni korona virüs kısıtlamaları
nı kamuoyuna paylaştı. Toplantı sonrasında konuşan Erdoğan, eğitim öğretim faaliyetlerinin yıl sonuna kadar online olarak devam edeceğini duyurdu. Gelişmeler doğrultusundaysa sınavlara ilişkin bilgilendirme ile ilgili her dönemde derse göre 2 veya 3 sınava girecek etkinlik notları ve not ortalamalarıyla dersten dönem notuna sahip olabilecekler.
Okullarda yazılı sınav olacak mı?
Dönem puanı ders etkinliklerine katılım puanıyla ve proje puanları oluşturulacak. Proje, ders etkinlikleri uygulamalarıyla ders özelliğine göre canlı ders, yüz yüze eğitim ile e-posta gibi ortamlarda sunulabilecek. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının okul ortamında yapılabilmesi konusundaysa korona virüs salgını ile ilgili bütün tedbirler eksiksiz olarak yapılacaktır.
Son Güncelleme: 18.11.2020 23:42
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