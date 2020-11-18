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Okullarda yazılı sınavlar olacak mı? Yazılı sınavlar hangi derslerden olacak? Sınavlar online mi, yüz yüze mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yeni korona virüs kısıtlamalarını duyurdu. Erdoğan'ın açıklaması sonrasında merak edilen okullarda yazılı sınavlar, yazılı sınavların hangi derslerden olacağı ve sınavların online mi, yüz yüze mi olacağı konusunda araştırma yapılmaya başlandı.

18 Kasım 2020 Çarşamba 23:42
Okullarda yazılı sınavlar olacak mı? Yazılı sınavlar hangi derslerden olacak? Sınavlar online mi, yüz yüze mi?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yeni korona virüs kısıtlamalarını kamuoyuna paylaştı. Toplantı sonrasında konuşan Erdoğan, eğitim öğretim faaliyetlerinin yıl sonuna kadar online olarak devam edeceğini duyurdu. Gelişmeler doğrultusundaysa sınavlara ilişkin bilgilendirme ile ilgili her dönemde derse göre 2 veya 3 sınava girecek etkinlik notları ve not ortalamalarıyla dersten dönem notuna sahip olabilecekler.

Okullarda yazılı sınav olacak mı?

Dönem puanı ders etkinliklerine katılım puanıyla ve proje puanları oluşturulacak. Proje, ders etkinlikleri uygulamalarıyla ders özelliğine göre canlı ders, yüz yüze eğitim ile e-posta gibi ortamlarda sunulabilecek. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının okul ortamında yapılabilmesi konusundaysa korona virüs salgını ile ilgili bütün tedbirler eksiksiz olarak yapılacaktır.



Son Güncelleme: 18.11.2020 23:42
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Anahtar Kelimeler:
Korona Virüs KısıtlamalarıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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