Okullarda yazılı sınavlar olacak mı? Yazılı sınavlar hangi derslerden olacak? Sınavlar online mi, yüz yüze mi?

Okullarda yazılı sınav olacak mı?

kabine toplantısı sonrasında yeninı kamuoyuna paylaştı. Toplantı sonrasında konuşan Erdoğan, eğitim öğretim faaliyetlerinin yıl sonuna kadar online olarak devam edeceğini duyurdu. Gelişmeler doğrultusundaysa sınavlara ilişkin bilgilendirme ile ilgili her dönemde derse göre 2 veya 3 sınava girecek etkinlik notları ve not ortalamalarıyla dersten dönem notuna sahip olabilecekler.

Dönem puanı ders etkinliklerine katılım puanıyla ve proje puanları oluşturulacak. Proje, ders etkinlikleri uygulamalarıyla ders özelliğine göre canlı ders, yüz yüze eğitim ile e-posta gibi ortamlarda sunulabilecek. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının okul ortamında yapılabilmesi konusundaysa korona virüs salgını ile ilgili bütün tedbirler eksiksiz olarak yapılacaktır.