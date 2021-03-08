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Okullarda yaz tatili Temmuz'da mı başlayacak? Yaz tatili için okullar Temmuz'da mı kapanacak? Okulların kapanışı uzatıldı mı?

Öğrenciler tarafından okulların ne zaman kapanacağı merak ediliyor. Okulların ne zaman kapanacağı merak edilirken, merakları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk giderdi.

08 Mart 2021 Pazartesi 22:24
Okullarda yaz tatili Temmuz'da mı başlayacak? Yaz tatili için okullar Temmuz'da mı kapanacak? Okulların kapanışı uzatıldı mı?
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 CNN Türk’ün Tarafsız Bölge programına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavların yüz yüze olarak devam edeceğini söyledi.

Yüz yüze eğitim sürecinde okulları ziyaret eden Selçuk, okulları bizzat görmenin kendileri için iyi olduğunu, uzaktan takip etmenin olayları tam olarak anlaşılmasını engellediğini söyledi. Selçuk, “Çocuklar ise okullarında mutlular, gözlerinden okullarını çok özlediklerini belli ettiriyorlar. Öğretmenlerden ise sürekli teşekkür duyuyorum. İlkokullarda %80 oranında bir doluluk var. İlk hafta oldukça güzel gidiyor” dedi.

Yüz yüze sınavların yapılacağı duyurulduktan sonra öğrencilerden bir itiraz ortaya çıkmıştı. Ziya Selçuk bu konu hakkında şöyle konuştu:

“Çocukların itirazlarını anlamak gerekiyor. Sınavların yüz yüze olmasını isteyen kesim %77 oranında. Biz de bir ortasını bulmamız gerekiyordu. Şu an ilkokullar devam etmekte. Köy okullarını ise 15 Şubatta açmıştık.”

Ara tatilinin olmayacağını söyleyen Selçuk, okulların 2 Temmuza kadar açık tutacaklarını söyledi.



Son Güncelleme: 08.03.2021 22:24
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Ziya SelçukYaz TatiliMilli Eğitim Bakanı
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