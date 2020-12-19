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Okullarda yarı yıl tatili ne zaman? MEB 15 tatilin başlayacağı tarih!

Yazarlarımız tarafından da sıkı bir şekilde takip edilen ve en yeni gelişmeleriyle kaleme alınan Okullarda yarı yıl tatili ne zaman? MEB 15 tatilin başlayacağı tarih! haberine dair sıcak ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız 19-12-2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

19 Aralık 2020 Cumartesi 20:57
Okullarda yarı yıl tatili ne zaman? MEB 15 tatilin başlayacağı tarih!
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Türkiye de covıd-19 salgın hastalığı nedeni ile okullar uzaktan eğitime geçmişti. Daha sonrasında kısa süreliğine yüz yüze eğitime geçen okullar artan vaka sayılarından kaynaklı önlem olarak tekrar 22 Kasımdan itibaren uzaktan eğitime döndü. Bakanlar kurulu tarafından okulun 4 Ocak tarihine kadar açılmayacağı belirtildi.

2021 SÖMESTR TARİHLERİ

Geçtiğimiz bu zorlu süreçte öğrencilerin kafası oldukça karışık. 15 tatilin ne zaman olacağı gündem konumuz haline gelmiş durumda. 4 Ocak tarihine kadar okulların yüz yüze eğitime geçmeyeceği belirtilmişti fakat daha sonra ki süreçte okulların nasıl devam edeceği vaka sayılarına göre belirlenecek bir süreç olarak karşımızda.

Okulların 22 Ocak 2021 tarihinde okulların ara tatile girmesi bekleniyor. 8 Şubat tarihinde ise okulların açılması bekleniyor. Tarihler pandemi sürecine göre değişiklik gösterecektir.

 



Son Güncelleme: 19.12.2020 20:57
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Karne15tatil
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