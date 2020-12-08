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Okullarda sınavlar nasıl yapılacak? Okullarda yüz yüze sınav nasıl olacak?

Koranavirüs salgını sebebiyle Mart ayında uzaktan eğitime geçen okullar, vaka sayısının azalmasının ardından Eylül ayında kademeli olarak açılmaya başlamıştı. Ancak ülkemizde ve tüm dünyada vaka sayılarının tekrar artmasının ardından okullar da tekrar uzaktan eğitime geçiş yaptı. Peki, öğrencilerin sınavları ne olacak? Sınavlar yüz yüze yapılacak mı? Detaylar haberimizde...

08 Aralık 2020 Salı 10:17
Okullarda sınavlar nasıl yapılacak? Okullarda yüz yüze sınav nasıl olacak?
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Tüm dünyada koranavirüs salgının patlak vermesinin ardından okullar da uzaktan eğitime geçmişti. Ülkemizde ilk olarak Mart ayında görülen koranavirüs vakasının hemen ardından okullar uzaktan eğitime geçiş yapmıştı. Vaka sayılarında artışın devam etmesinden dolayı geçen eğitim dönemi uzaktan eğitim ile tamamlanmıştı. Yaz aylarında tedbirlerle vaka sayılarının düşmesinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi, kademeli olarak yüz yüze başlamıştı. Ancak son dönemde artan vaka sayıları okulların tekrar uzaktan eğitime geçmesine sebep oldu. Peki, okullarda yapılması gereken sınavlar ne olacak? Öğrenciler sınava girecek mi? Sınavlar yüz yüze mi olacak?

 

Eylül ayında kademeli olarak yüz yüze başlayan eğitim, vaka sayılarıın tekrar artmasından dolayı yılbaşına kadar uzaktan eğitime geçiş yaptı. Uzaktan eğitime geçmeden önce bazı okullarda, bazı öğrenciler ilk sınavlarına girmişti. Ancak büyük çoğunluk henüz sınav olmadı. Yılbaşına kadar uzaktan olacak eğitimde sınavlar yapılacak mı? Sınavlar ne şekilde olacak?

 

Bir kesim sınavların uzaktan eğitim ile çevrim içi bir şekilde yapılacağını düşünüyordu. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan gelen açıklamayla böyle bir şeyin söz konusu olmadığı, öğrencilere ve velilere aktarıldı.

 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamayla, sınavların 31 Aralık tarihine kadar yapılmayacağını aktardı. Eğer vaka sayısında beklenen düşüş olursa 4 Ocak 2021 tarihinde okullar açılacak ve sınavlar yüz yüze yapılacak. Ancak beklenen düşüş gerçekleşmez ise okulların uzaktan eğitim süresi devam edebilir. Okullar açılmasa bile öğrenciler sadece sınavlar için okula gidebilir.

 

Bakan Selçuk, kanelerin işlenebilmesi için öğrencilerin en az 1 sınava girmesi gerektiğini belirterek, 4 Ocak tarihinde okullar açılmasa bile öğrencilerin sınavlar için okula gelebileceğini ve sınavların yüz yüze yapılmasının düşünüldüğünü açıkladı.

 

Eğer sınavların bu şekilde yapılırsa öğrenciler, seyretilmiş eğitimde olduğu gibi okullara azar azar alınacaklar. Belirli sayıda öğrencinin okulda olacağı şekilde ayarlanacak takvim, öğrencilerin sağlığı için her türlü tedbirin alınmasıyla gerçekleştirilecek. Okullar uzaktan eğitime geçmeden önce sınavlarını olan öğrencilerin tekrar sınava girmeleri gerekmeyecek.

 

Sınavların yanı sıra öğrencilerin nasıl puanlanacağı sorusunun cevabı da ortaya çıkmaya başladı. Sınavın haricinde öğrencilerin alacağı notlarda EBA’daki performansları belirleyici olacak. Canlı derse katılımın da önemli olacağı puanlama sisteminde öğrencinin notları bu şekilde belirlenecek.



Son Güncelleme: 08.12.2020 10:17
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KoranavirüsOkulOkullardaki SınavlarSınavYüz Yüze Eğitim
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