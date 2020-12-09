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Okullarda sınavlar nasıl olacak? Ortaokullarda ve liselerde sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak?

Ülkemizde ilk vakanın görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında okullar, uzaktan eğitime geçiş yaptı. Yaz aylarında vaka sayısının düşmesiyle beraber yeni eğitim dönemi kademeli olarak yüz yüze yapılmaya başlanmıştı. Ancak son dönemde tekrar artan vaka sayıları ile okullar tekrar uzaktan eğitime dönüş yaptı. Durum böyle olunca da öğrencilerin ve velilerin aklına sınavların nasıl olacağı sorusu takılıyor. Sınavlar çevrim içi mi yoksa yüz yüze mi yapılacak? İşte detaylar...

09 Aralık 2020 Çarşamba 23:43
Okullarda sınavlar nasıl olacak? Ortaokullarda ve liselerde sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak?
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Dünyada patlak veren koranavirüs salgınının ülkemize gelmesiyle birçok tedbir alınmıştı. Ülkemizde ilk olarak Mart ayında görülen koranavirüs vakasının hemen ardından okullar uzaktan eğitime geçiş yaptı. Öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin sağlığı düşünülerek alınan bu karar dönem sonuna kadar devam etmişti. Yaz aylarında düşen vaka sayılarıyla birlikte yeni eğitim döneminin yüz yüze olması planlanıyordu. Planlanan şekilde de hareket edilerek öğrenciler Eylül ayıyla birlikte kademeli olarak okullara dönmeye başlamıştı. Ancak son dönemde hem ülkemizde hem de dünyada artan koranavirüs vaka sayısı, tekrar tedbirleri sıkılaştırmaya başladı. Bu kapsamda yüz yüze eğitime geçen okullar da tekrar uzaktan eğitime dönüş yaptı. Uzaktan eğitime dönüşle birlikte öğrenciler, öğretmenlerin, velilerin kafasında sınavların nasıl olacağı sorusu belirdi.

 

Okullar uzaktan eğitime geçiş yapmadan önce bazı öğrenciler ilk sınavlarına giriş yapmıştı. Ancak büyük çoğunluk henüz sınav olmamıştı. Okullar, 31 Aralık’a kadar uzaktan eğitime devam edecek. 4 Ocak’la birlikte öğrencilerin okullara dönüşü planlanıyor. 31 Aralık’a kadar çevrim içi şekilde eğitim devam edecek ancak herhangi bir şekilde sınav yapılmayacak.

 

Sınavlar nasıl olacak? Ne zaman yapılacak?

 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamalarda 31 Aralık tarihine kadar herhangi bir sınavın yapılmayacağını ve derslerin uzaktan bir şekilde devam edeceğini açıklamıştı. Daha önce, 4 Ocak itibariyle okulları açmayı hedeflediklerini belirten Selçuk, son açıklamasında salgının seyrine göre eğitimin ve sınavların planlaması yapılacak. Koranavirüs salgının hedeflenen, beklenen düşüş gerçekleşirse öğrenciler 4 Ocak tarihinde okullarına dönebilecek ve sınavlar yüz yüze bir şekilde yapılacak. Peki, salgında beklenen düşüş yaşanmazsa ne olacak?

 

Koranavirüs salgınında beklenen düşüş yaşanmazsa ve okullar uzaktan eğitime devam etse bile sınavların yine de yüz yüze yapılması düşünülüyor. Bakan Selçuk, daha önce yaptığı açıklamada 4 Ocak itibariyle yüz yüze eğitime geçilmese bile, öğrencilerin sadece sınavlar için okula gelebileceğini ifade etmişti. Yüz yüze eğitime geçişte olduğu gibi sınavlarda da öğrenciler kademeli bir şekilde sınavlara alınacak.

 

Son olarak öğrencilerin sınavlarda sorumlu olduğu müfredatı da açıklayan Selçuk, ‘Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak.’ ifadelerini kullandı.

 

 



Son Güncelleme: 09.12.2020 23:43
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