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Okullarda karne verilecek mi, karneler ne zaman, hangi tarihte verilecek?

Okullar uzaktan eğitime devam ederken karnelerin nasıl alınacağı merak ediliyor. Öğrenciler, okullarda karne verilecek mi? Karneler ne zaman, hangi gün verilecek? soruları araştırılıyor.

18 Aralık 2020 Cuma 21:38
Okullarda karne verilecek mi, karneler ne zaman, hangi tarihte verilecek?
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Vaka sayıları artmaya devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı okullar ve kane dağıtımları ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Yapılan açıklamalar öğrenciler ve veliler tarafından merak edilmeye başlandı. Uzaktan eğitimin 4 Ocak 2021’e kadar devam edeceği açıklanırken kane dağıtımlarının kademeli olarak öğrencilere verileceği açıklandı.

Kaneler ne zaman verilecek?

Kane verilecek tarihler vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ederken yapılan açıklamalarda yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi planlanan 4 Ocak tarihi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 22 Ocak tarihine ertelendi. Aynı zamanda kaneler de 22 Ocak tarihine kadar basılacak ve dağıtılmaya başlanacak.

Açıklamalarda 22 Ocak’a kadar basılacak kaneler bu tarih itibari ile kademeli olarak öğrencilere verilmeye başlanacak.

Kaneler okullarda mı verilecek?

Çocuklara basılı kane vermek istiyoruz diyen Bakan Selçuk takvimin değişmesi durumunda tedbirler kapsamında sürecin farklı ilerleyebileceği belirtildi.



Son Güncelleme: 18.12.2020 21:38
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