Okullarda karne dağıtımı olacak mı? Karneler ne zaman dağıtılacak?

Geçtiğimiz gün yapılan bilim kurulu toplantısında alınan tavsiye kararı sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı okullarda ki yüz yüze eğitime verilen aranın 22 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığını duyurmuştu.

Okullarda kane dağıtımı olacak mı?

Bakanlık bu açıklamadan sonra yayımlamış olduğu resmi yazı ile birlikte ilkokul ve ortaokullarda okuyan öğrencilerin ders notlarının proje ve performans notlarından oluşacağını, lise kademesinde öğrenim gören milyonlarca öğrencinin ise yüz yüze sınavlarını ileri bir tarihte yapılarak, proje ve performans notları ile birlikte ders notlarının oluşacağını duyurdu.

Diğer bir deyişle ilkokul ve ortaokullarda okuyan öğrencilerin kane notları 22 ocak tarihine kadar proje, performans vb gibi kriterler ile oluşturulacak ve bu kademelerdeki öğrencilere kane dağıtılacak. Fakat lise kademesinde okuyan öğrencilerin kane notlarının oluşması için yüz yüze sınavlara girmesi beklenecek. Bu sınavlarda okulların açılacağı bir tarihte yapılacağı için lisede okuyan öğrencilerin kane notları belli olmayacağı için şu bu kademedeki öğrencilere kane dağıtımı yapılmayacak.

Kaneler ne zaman dağıtılacak?

Kane notları oluşacak ilkokul ve ortaokul öğrencileri kanelerini 22 Ocak tarihi itibariyle okulların belirlediği takvim doğrultusunda okullarından alabilecekler. Konuyla ilgili olarak her okul kendi planlamasını yapıp, kalabalık gruplar oluşturmadan kane dağıtımı yapabilecek. Öğrenciler kane notlarını e okul sistemi üzerinden de görebilecekler.