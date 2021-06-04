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Okullarda eğitim ne zaman normale dönecek? Okullar ne zaman 5 gün olacak?

Korona virüs ile mücadele kapsamında birçok öğrenci eğitimlerini uzaktan gerçekleştiriyor. Uzun süredir uzaktan yapılan eğitim ile birlikte öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağı, yüz yüze eğitime ne zaman geçileceğini merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2020-2021 eğitim öğretim dönemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Binlerde öğrencinin merakla beklediği Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman 5 gün eğitim vermeye başlayacak? Sorularının cevabı haberimizde.

04 Haziran 2021 Cuma 17:04
Okullarda eğitim ne zaman normale dönecek? Okullar ne zaman 5 gün olacak?
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde 2020-2021 eğitim öğretim dönemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Korona virüs ile mücadelede vaka sayılarında azalması ile birlikte kademeli olarak normalleşmeye başladığımız bu günlerde okullarda eğitimin ne zaman normale döneceği merak konusu oldu.

Okullar ne zaman açılacak?

Eğitim döneminin sona ermesine kısa bir zaman kala Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni dönemin Eylül ayında başlamasını planladıklarını bildirdi. Bu döneme kadar aşılama çalışmalarını süratle devam etmesi nüfusun yüzde 70’inin aşılanması ile eğitim öğretim sisteminin rahat bir nefes alacağı ve hızla normale dönebileceği açıklamasında bulundu. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu sayede öğrencilerimiz normal eğitim sistemine geri dönebilecek ve haftanın 5 günü okullarda eğitim verilebilecek açıklamasında bulundu.

Tek şart aşılama

Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk durumun normale dönmesindeki tek şartın vatandaşlara yapılacak aşılama hızı ve vaka sayılarında durum olduğunu ve her türlü duruma karşı hazırlıklı oldukları açıklamasında da bulundu.


Son Güncelleme: 04.06.2021 17:04
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Ziya Selçuk2020-2021 Eğitim öğretim Dönemi Ne ZamanYüz Yüze Eğitim Ne Zaman Başlıyor
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