Okullarda eğitim ne zaman normale dönecek? Okullar ne zaman 5 gün olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde 2020-2021 eğitim öğretim dönemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Korona virüs ile mücadelede vaka sayılarında azalması ile birlikte kademeli olarak normalleşmeye başladığımız bu günlerde okullarda eğitimin ne zaman normale döneceği merak konusu oldu.

Okullar ne zaman açılacak?

Tek şart aşılama

Eğitim döneminin sona ermesine kısa bir zaman kala Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni dönemin Eylül ayında başlamasını planladıklarını bildirdi. Bu döneme kadar aşılama çalışmalarını süratle devam etmesi nüfusun yüzde 70’inin aşılanması ile eğitim öğretim sisteminin rahat bir nefes alacağı ve hızla normale dönebileceği açıklamasında bulundu. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu sayede öğrencilerimiz normal eğitim sistemine geri dönebilecek ve haftanın 5 günü okullarda eğitim verilebilecek açıklamasında bulundu.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk durumun normale dönmesindeki tek şartın vatandaşlara yapılacak aşılama hızı ve vaka sayılarında durum olduğunu ve her türlü duruma karşı hazırlıklı oldukları açıklamasında da bulundu.