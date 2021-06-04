Okullarda eğitim ne zaman normale dönecek? Okullar ne zaman 5 gün olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde 2020-2021 eğitim öğretim dönemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Korona virüs ile mücadelede vaka sayılarında azalması ile birlikte kademeli olarak normalleşmeye başladığımız bu günlerde okullarda eğitimin ne zaman normale döneceği merak konusu oldu.
Okullar ne zaman açılacak?
Tek şart aşılama
Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk durumun normale dönmesindeki tek şartın vatandaşlara yapılacak aşılama hızı ve vaka sayılarında durum olduğunu ve her türlü duruma karşı hazırlıklı oldukları açıklamasında da bulundu.
Son Güncelleme: 04.06.2021 17:04