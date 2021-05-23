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Okullarda bu yıl karne verilecek mi? 2021 MEB Karneler ne zaman verilecek?

Yaşanan COVID-19 salgınından dolayı eğitim ve öğretim uzaktan online olarak devam ediyor. Öğrenciler ile veliler ise bu sene karne verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki, okullarda bu yıl karne verilecek mi? 2021 MEB karneler ne zaman verilecek? İşte merak edilen soruların yanıtı…

23 Mayıs 2021 Pazar 20:10
Okullarda bu yıl karne verilecek mi? 2021 MEB Karneler ne zaman verilecek?
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Bu sene öğrencilerin kane alıp almayacağı en çok merak edilen konulardan biri. MEB Bakanı Ziya Selçuk, bugün katılacağı 24 TV’de yayınlanan Esra Elönü ile Arafta Sorular isimli programda merak edilen tüm soruları yanıtlayacak.

Kaneler ne zaman verilecek?

MEB Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir programda kaneleri yüz yüze vermeyi düşündüklerini söylemişti. Bugün konuyla ilgili net bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyerek sizlerle paylaşacağız.

Okullar ne zaman açıklıyor?

MEB’in yaptığı son açıklamada şu bilgiler verildi:  "Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir. "


Son Güncelleme: 23.05.2021 20:10
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