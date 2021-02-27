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Okullarda bu sene yazılı sınavlar nasıl olacak?

Dünyada görülen ve ülkemizi de etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle eğitimlere uzun süre ara verildi. Eğitimler uzaktan eğitim ile alındı. 1 mart 2021 tarihi ile liselerde 1 Kasım 2020 tarihine kadar işlenen konular sorulacak. Peki konular nelerdir? Sınavlar nasıl gerçekleşecek?

27 Şubat 2021 Cumartesi 00:02
Okullarda bu sene yazılı sınavlar nasıl olacak?
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Lisede yazılı sınavlar nasıl olacak? Hangi konulardan sorular çıkacak?

Kovid-19 salgını tüm dünyayı ele geçirmiştir. Ülkemizde de görülen bu nedenle eğitimlere uzaktan devam edilmektedir. Lise öğrencileri mart ayında giremedikleri derslerden sınavlara tabii tutulacaklardır. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yazılı sınav takvimi hazırlanacaktır. Sınavlar 1 Kasım 2020 tarihine kadar işlenen müfredattan sorulacaktır. 

2020 Mart ayından bu yana uzaktan eğitim, kademeli olarak, yüz yüze, seyreltilmiş eğitim olarak öğrencilerin kafası bir hayli karıştı. 

MEB uzaktan eğitim ilk dönem sonuna kadar devam etmiştir. Lise öğrencilerinin ilk dönem notları ertelenmiştir. 2. Dönem de sınavlar yapılarak 1. Dönem notlarının belirleneceği açıklanmıştır. 1 marttan itibaren yapılacak programa öğrenciler uyum sağlayacaktır.

MEB bakanı Ziya Selçuk sınavlarla ilgili kararları sosyal medyada açıkladı. Hemen ardından detayları ile birlikte Milli Eğitim Müdürlüklerine ve okullara gönderdi. İlkokul ve ortaokul 1. Dönem notları ders içi etkinliklerine göre belirlenecektir. Planlanan 1. Dönem sınavları iptal edildi. Liselerde 2. Dönemde sınavlar ertelendi. İlk dönem notları 2.dönem belli olacaktır.

Sınavlar 1 Mart 2021 tarihinde başlayarak 2 haftayı geçmemek suretiyle yapılacaktır. Okul idareleri ve zümre öğretmenleri sınav takvimi hazırlayıp öğrencilerine paylaşacak. 1 Kasım 2020 tarihine kadar işlenen konular sorulacaktır. Sınav notları en geç 19 Mart 2021 tarihine kadar açıklanması beklenilmektedir. E-okul sisteminde açıklanacaktır. Günde 2, olası durumda 3 sınav yapılacaktır. Sınav 40 dakika sürecektir.



Son Güncelleme: 27.02.2021 00:02
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MebOkulSınavUzaktanEğitim
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