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Okullarda bu sene 2. ara tatil var mı, olacak mı? MEB yaz tatili tarihi belli oldu mu, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Koronavirüs kapsamında alınan tedbirler ile kapalı olan okullar kademeli normalleşme dönemi ile tekrar açılmıştı. Okulların açılması ile birlikte okullarda ikinci ara tatilin olup olmayacağı ve okulların ne zaman tatil olacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir televizyon programında okullardaki ara tatil ile ilgili açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

09 Mart 2021 Salı 21:27
Okullarda bu sene 2. ara tatil var mı, olacak mı? MEB yaz tatili tarihi belli oldu mu, yaz tatili ne zaman başlıyor?
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Koronavirüs kapsamında alınan tedbirler ile kapalı olan okullardan 15 Şubat’ta köy okulları ve bağımsız anaokulları açılırken 2 Mart tarihinden itibaren ise kademeli normalleşme dönemi ile birlikte diğer sınıflarda yüz yüze eğitime başladı. 8 Mart tarihinde ise lise öğrencileri 1. dönemden kalan sınavlarını yapmak için okullarına başlayacak. Okulların açılmasıyla okullarda ikinci ara tatilin olup olmayacağı ve okulların ne zaman tatil olacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir televizyon programında okullardaki ara tatil ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu sene ikinci ara tatilin olmayacağını okulların 2 Temmuz tarihinde biteceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencileri 2 Temmuz tarihinde kadar okulda tutma gibi çalışmalarının olduğunu belirtti. Daha öncede 12 ve 16 Nisan arası yapılacak olan ikini ara tatil yarıyıl tatiline eklenerek yarıyıl tatili 8 ve 12 Şubat arası uygulanmıştır.  



Son Güncelleme: 09.03.2021 21:27
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Anahtar Kelimeler:
OkulMilli EğitimYaz TatiliAra Tatil
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