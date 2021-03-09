Son Güncelleme: 09.03.2021 21:27
Okullarda bu sene 2. ara tatil var mı, olacak mı? MEB yaz tatili tarihi belli oldu mu, yaz tatili ne zaman başlıyor?
Koronavirüs kapsamında alınan tedbirler ile kapalı olan okullar kademeli normalleşme dönemi ile tekrar açılmıştı. Okulların açılması ile birlikte okullarda ikinci ara tatilin olup olmayacağı ve okulların ne zaman tatil olacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir televizyon programında okullardaki ara tatil ile ilgili açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde yer almaktadır.
09 Mart 2021 Salı 21:27