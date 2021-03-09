Okullarda bu sene 2. ara tatil var mı, olacak mı? MEB yaz tatili tarihi belli oldu mu, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Koronavirüs kapsamında alınan tedbirler ile kapalı olanlardan 15 Şubat’ta köy okulları ve bağımsız anaokulları açılırken 2 Mart tarihinden itibaren ise kademeli normalleşme dönemi ile birlikte diğer sınıflarda yüz yüze eğitime başladı. 8 Mart tarihinde ise lise öğrencileri 1. dönemden kalan sınavlarını yapmak için okullarına başlayacak. Okulların açılmasıyla okullarda ikinciin olup olmayacağı ve okulların ne zaman tatil olacağı merak konusu oldu.Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir televizyon programında okullardaki ara tatil ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu sene ikinci ara tatilin olmayacağını okulların 2 Temmuz tarihinde biteceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencileri 2 Temmuz tarihinde kadar okulda tutma gibi çalışmalarının olduğunu belirtti. Daha öncede 12 ve 16 Nisan arası yapılacak olan ikini ara tatil yarıyıl tatiline eklenerek yarıyıl tatili 8 ve 12 Şubat arası uygulanmıştır.