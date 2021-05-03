Okullarda bayram tatili ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan Bayramı 9 gün uzaktan eğitim olacak mı?

Ramazan ayının bitmesine çok az bir süre kala bayram heyecanı vatandaşları sarmış durumda. Koronavirüs sebebiyle 2 yıldır kalabalık bayramlardan uzak kalınsa da vatandaşlar evlerinde bayram havasını tutmaya çalışıyor. Ramazan Bayramı tatili gündemde yer alırken kamuda izin günleri belli oldu.

Kısa süre önce alınan karara göre, kamu kurum ve kuruşlarında tüm çalışanlar 10 Mayıs Pazartesi 11 Mayıs Salı günleri tam gün çalışırken 12 Mayıs Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılacaktır.

Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü oldu?

Ramazan Bayramı, 2021 senesi ile koronavirüs salgın nedeniyle tüm yurtta tam kapanma süreci devam ettiği için 9 gün tatil oldu.

İçişleri Bakanlığı’nın duyurusunda, sağlık çalışanları, acil çağrı gibi kritik görevde olan vatandaşlar haricinde 12 Mayıs Çarşamba günü yarım gün idari izinli olacak kamu kurum kuruluşları Cumhurbaşkanı tarafından uygun görüldüğünü açıkladı.

Bu yıl arife günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk gelirken,

Ramazan Bayramı 1.gün 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2.gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3.gün 15 Mayıs Cumartesi olacak.

2021 okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlı Ziya Selçuk, yaz tatili hakkında okulların 2 Temmuz tarihine kadar devam edeceğini açıkladı.

15 Haziran’da sona ermesi beklenen eğitim öğretim yılı bu sayede 17 gün uzatılacak.