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Okullarda 2. dönem ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nı yaptığı açıklamalarda öğrencilerin tatilleri ile en net bilgiler verildi. Öğrenciler ise, Okullarda 2. dönem ne zaman başlıyor? sorusunu araştırmaya başladı.

25 Aralık 2020 Cuma 20:43
Okullarda 2. dönem ne zaman başlıyor?
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Okulların 2. Dönemlerinin ne zaman başlayacağı merak edilirken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalar merak ediliyor. 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasımda başlayarak 20 Kasım tarihinde son bulmuştu. İkinci dönem ara tatilleri araştırılmaya başlandı.

2. dönem ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 tarihinde başlayacağı belirtildi. Sürenin bu kadar uzun olmasının sebebi ise ara tatilin 1 haftasının da tatile eklenmesi olarak açıklandı.

2020 – 2021 eğitiminde 2. Dönem 15 Şubat 2021 Pazartesi başlayacak. Buna göre 1. Dönemin son dersi 22 Ocak 2021 tarihinde yapılacak ve okullar tatil olacak. 2. Dönem ise 15 Şubat 2021 tarihinde başlanacak.

Yarıyıl tatili? Okullar ne zaman kapanacak?

MEB açıklamalarında yarı yıl tatilinin 25 Ocak 2021’de başlayarak 5 Şubat 2021’e kadar devam edeceği açıklandı.

15 tatil ne zaman başlayacak?

15 tatil olarak bilinen yarıyıl tatili 5 Şubat 2021’de son bulacak. İkinci dönem eğitimine 8 Şubat 2021 Pazartesi başlanacak. İkinci dönem ara tatilleri ise 12 – 16 Nisan 2021’de yapılacak. 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı ise 18 Haziran 2021 tarihi ile son bulacak.



Son Güncelleme: 25.12.2020 20:43
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MebAçıklama2. Dönem
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