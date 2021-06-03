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Okullarda 2. dönem karneleri ne zaman verilecek?

Okulların kapanmasına az bir süre kala öğrenciler karnelerini nereden alacağını araştırıyor. Karneler pandemi nedeniyle geçtiğimiz dönem online olarak verilmişti. Peki bu dönem karneler yüz yüze verilecek mi? Bakan Ziya Selçuk açıklamasında "Karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz" sözlerine yer verdi. İşte detaylar…

03 Haziran 2021 Perşembe 13:31
Okullarda 2. dönem karneleri ne zaman verilecek?
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Pandemi nedeniyle kanelerin yüz yüze verilip verilmeyeceği tartışma konusu oldu. Peki kaneler öğrencilere elden verilecek mi?
Milli Eğitim B akanı Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında, "Telafi eğitimi nasıl olacak?" sorularını yanıtladı. Selçuk, "Biz okullarımızı açık tutacağız. 21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak için de kaneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen kanelerine 18 Haziran'dan sonra ulaşabilecek. Yaz döneminde tamamen isteğe bağlı olarak bir telafi programını başlatıyoruz." sözlerini belirtti.

Kaneler yüz yüze verilecek mi?

18 Haziran’da kaneleri açacağını belirten Selçuk konuşmasında "Yaz döneminde isteğe bağlı telafi programını başlatıyoruz" açıklamasında bulunan Selçuk, "Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz" dedi.

Son Güncelleme: 03.06.2021 13:31
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