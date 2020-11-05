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Okullarda 16 Kasım'da Ara Tatil Olacak mı? Gözler Bakanlıkta

Geçtiğimiz sene ilk defa uygulamaya alınan eğitimde ara tatil uygulamasının bu sene yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor? Okullarda 16 Kasım'da Ara Tatil Olacak mı? Gözler Bakanlıkta

05 Kasım 2020 Perşembe 00:58
Okullarda 16 Kasım'da Ara Tatil Olacak mı? Gözler Bakanlıkta
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Milli eğitim bakanlığı geçtiğimiz sene ilk defa uyguladığı eğitim öğretim yılı içinde Kasım ve Nisan aylarında birer haftalık ara tatil uygulaması veliler, öğrenciler ve eğitim camiası tarafından olumlu karşılanmıştı. 2019-2020 eğitim öğretim yılında milyonlarca öğrenci 2019 yılı kasım ve 2020 Nisan ayında bir haftalık ara tatil yapmıştı. 

Öte yandan geçtiğimiz sene başlayan koronavirüs salgın hastalığı sebebiyle 2019-2020 eğitim öğretim yılı 16 Mart tarihinden itibaren uzaktan eğitim olarak başlamış sene o şekilde kapanmıştı.


Vaka sayılarında artışın devam etmesiyle birlikte yeni eğitim öğretim yılıda 31 Ağustos tarihinde uzaktan başlamış, bakanlığın aldığı karar ile birlikte 21 Eylül, 12 ekim ve 2 Kasım tarihlerinde bazı kademeler haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçmişti.

Hibrid eğitim şu anda bu şekilde devam ediyor. 6,7 ve lise 10., 11. sınıflar dışındaki kademeler haftanın belli günleri okulda diğer günlerde ise uzaktan eğitime devam ediyor.

OKULLARDA 16 KASIM'DA ARA TATİL OLACAK MI?

Bakanlık tarafından açıklanan yeni eğitim öğretim yılı takvimine göre 16 - 20 Kasım tarihleri arasında ara tatil planlanıyordu ancak yaşanan pandemi süreci sebebiyle bakanlık daha önce açıklanan takvim göre okulları belirlenen tarihte yüz yüze eğitime açmadı. Ancak buna rağmen 16 Kasım tarihinde yüz yüze eğitime bir hafta ara verilip, ara tatil yapılacak mı? henüz konuyla ilgili olarak milli eğitim bakanlığından resmi bir açıklama yapıldı. 16 Kasım'da ara tatil yapılıp, yapılmayacağı hususunda bakanlık'tan bu hafta içi resmi bir açıklama beklenmektedir.



Son Güncelleme: 05.11.2020 00:58
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Anahtar Kelimeler:
MebAra Tatil16 Kasım
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