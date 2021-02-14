Okullara kar tatili! Yüz yüze eğitime geçiş hangi illerde ertelendi?

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında geçilen uzaktan eğitim süreci bazı illerde 15 Şubat tarihinde kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş yapılacaktı. Tüm yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 2 gün gecikmeli olarak açılacağı duyurulurken Valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi.

2020-2021 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin 15 Şubat tarihinde bazı illerde kademeli olarak yüze eğitime geçileceği bildirilmişti. Bu kapsamda Türkiye genelindeki köy okulları ve anaokullarının yarın yüz yüze eğitime başlayacağı kaydedilirken yurt genelinde etkili olan kar yağışı bu kararın ertelenmesine neden oldu.

İl Valilikleri tarafından yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların 15 Şubat yerine 17 Şubat tarihinde açılacağı bilgisi paylaşılırken ilk duyuru İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. Vali Yerlikaya, kar yağışı ve etkili olan fırtına nedeniyle tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimin 17 Şubat tarihine kadar ara verildiğini bildirirken vatandaşların bu süreçte dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM HANGİ İLLERDE ERTELENDİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamalarının hemen ardından Kastamonu, Bursa, Tekirdağ, Edine, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Zonguldak ve Yozgat Valilikleri de yaptıkları yazılı açıklamada il genelinde ve bazı ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 17 Şubat Çarşamba günü eğitime başlayacaklarını bildirdi.