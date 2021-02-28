Okullar yüz yüze eğitime ne zaman açılacak? Okula gitmek zorunlu olacak mı, devamsızlık yoklaması alınacak mı?

1 Mart itibariyle ilköğretim ile 8 ve 12.sınıfların yüz yüze eğitime başlanması için karar alınmış ancak bazı illerdeki günlük vaka artışı nedeniyle bu tarihin bir gün ertelendiği açıklanmıştı. Bu karar sonrasında gözler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya çevrildi.

Okula gitmek zorunlu olacak mı?

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde okullarda yüz yüze eğitime geçiş süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. 1 Mart itibariyle açılması planlanan okullarda öğrencilerin okula gelmesinin velilerin kararına bağlı olacağını belirtirken, okula gelmeyen öğrencilerin de devamsız sayılmayacağını aktardı. Selçuk ayrıca, Şubat ayı itibariyle yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerin de aşılanmaya başlayacağını söyledi.

1 Şubat’ta yapılan Kabine Toplantısı’nda ana sınıfları, ilkokul, 8 ve 12.sınıflar ile özel eğitim sınıflarında yüz yüze eğitimin 1 Mart itibariyle başlayacağı duyurulmuştu. Ancak daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan illere göre haftalık vaka sayısı haritasında, bazı illerde günlük vaka sayılarında büyük artış gözlemlendi. Bunun üzerine 1 Mart’ta başlaması planlanan yüz yüze eğitim, 2 Mart Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlayacak. Yarın gerçekleşecek Kabine Toplantısı sonrasında ise konu hakkında kesin bir karar alınarak kamuoyuna ilan edilecek.