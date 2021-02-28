İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?
Son Dakika
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi...
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...

Okullar yüz yüze eğitime ne zaman açılacak? Okula gitmek zorunlu olacak mı, devamsızlık yoklaması alınacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların ne zaman açılacağı konusunda bilgi verilmiş ve 1 Mart itibariyle yüz yüze eğitime geçileceği duyurulmuştu. Salgın sürecinde çocuklarını okula göndermek istemeyen veliler ise okula gitmek zorunlu olacak mı merak ediyor.

28 Şubat 2021 Pazar 18:41
Okullar yüz yüze eğitime ne zaman açılacak? Okula gitmek zorunlu olacak mı, devamsızlık yoklaması alınacak mı?
Takip Et:

1 Mart itibariyle ilköğretim ile 8 ve 12.sınıfların yüz yüze eğitime başlanması için karar alınmış ancak bazı illerdeki günlük vaka artışı nedeniyle bu tarihin bir gün ertelendiği açıklanmıştı. Bu karar sonrasında gözler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya çevrildi.

Okula gitmek zorunlu olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde okullarda yüz yüze eğitime geçiş süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. 1 Mart itibariyle açılması planlanan okullarda öğrencilerin okula gelmesinin velilerin kararına bağlı olacağını belirtirken, okula gelmeyen öğrencilerin de devamsız sayılmayacağını aktardı. Selçuk ayrıca, Şubat ayı itibariyle yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerin de aşılanmaya başlayacağını söyledi.

Okullar ne zaman açılacak?

1 Şubat’ta yapılan Kabine Toplantısı’nda ana sınıfları, ilkokul, 8 ve 12.sınıflar ile özel eğitim sınıflarında yüz yüze eğitimin 1 Mart itibariyle başlayacağı duyurulmuştu. Ancak daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan illere göre haftalık vaka sayısı haritasında, bazı illerde günlük vaka sayılarında büyük artış gözlemlendi. Bunun üzerine 1 Mart’ta başlaması planlanan yüz yüze eğitim, 2 Mart Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlayacak. Yarın gerçekleşecek Kabine Toplantısı sonrasında ise konu hakkında kesin bir karar alınarak kamuoyuna ilan edilecek.



Son Güncelleme: 28.02.2021 18:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıOkullar Ne Zaman Açılacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 1. dönem online sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 1. dönem online sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
OBP puanı nedir, kalktı mı? Ortaöğretim başarı puanı uygulaması kalktı mı?
OBP puanı nedir, kalktı mı? Ortaöğretim başarı puanı uygulaması kalktı mı?
Yarın okullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitim ertelendi mi, okulların açılışı ertelendi mi?
Yarın okullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitim ertelendi mi, okulların açılışı ertelendi mi?
2021 E-YDS ne zaman açıklanır? E-YDS açıklanma tarihi belli mi?
2021 E-YDS ne zaman açıklanır? E-YDS açıklanma tarihi belli mi?
1 Mart okulların açılması ve yüz yüze eğitim yine ertelendi mi?
1 Mart okulların açılması ve yüz yüze eğitim yine ertelendi mi?
1 mart lise sınavları iptal mi ertelendi mi?
1 mart lise sınavları iptal mi ertelendi mi?

Popüler Haberler

Okullar yüz yüze eğitime ne zaman açılacak? Okula gitmek zorunlu olacak mı, devamsızlık yoklaması alınacak mı?
Tövbeler Olsun dizisi final yapacak mı, yeni sezonda yayınlanacak mı?
Uydudan şifresiz maç izlemenin yolları nedir? İdman TV, CBC Sport, AZ TV Azeri kanallarından şifresiz maç izleme
TEKNOFEST 2021 ne zaman, nerede yapılacak? TEKNOFEST 2021 son başvuru tarihi ne zaman?
Şifreli maçlar internetten nasıl izlenir? Maç linki veren ve canlı maç yayınlayan şifresiz siteler var mı? Selçuk Sport HD Taraftarium 24 Justin TV Jestyayın siteleri yasal mı?
Trabzonspor Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar listesi - Selçuk Sport HD Taraftarium 24 Justin TV Jestyayın Fener Trabzon maçı saat kaçta? FB - TS derbi maç canlı yayın bilgileri
Trabzonspor Fenerbahçe şifresiz hangi yabancı kanalda, maçı veren yabancı kanallar hangi uyduda ve frekansta yayın yapıyor? TS FB maçı nasıl izlenir, internetten canlı yayın maç linki ile izlenebilir mi?
Netflix Sıcak Kafa oyuncuları ve karakterleri
TS - FB maçı şifresiz veren yabancı kanallar - Fener Trabzon maçı canlı yayın maç bilgileri
Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 1. dönem online sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Ptt İhtiyaç kredisi özellikleri nelerdir? PTT İhtiyaç kredisi kampanyası ödeme tablosu
ALO 170 servisi nedir? Alo 170 hattının amacı nedir? Hangi sorunlara cevap verir?
TFF 2. Lig’de fikstür kuraları çekildi!
Güçlü ve sağlıklı tırnaklar için ipuçları
Barcelona - Paris Saint Germain UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman oynanacak?
Gönül Dağı Dizisi Zeynep Karakteri Kimdir?
Kırmızı Oda, Nazlı'nın ilk sevgilisi Haluk kimdir?
Göktaşı nedir? Meteor düşmesi olayı nedir? Göktaşı neden düşer?
Seksenler Mikser Melahat kimdir? Özlem Tokaslan biyografisi
Boşu Bir Yerde filmi konusu ne, nerede çekildi? Boşu Bir Yerde filmi konusu ve oyuncuları
Memur başka işte çalışabilir mi? Memurun başka işte çalışma cezası var mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.