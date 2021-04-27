Okullar yeniden açılacak mı? Uzmandan çok önemli açıklama

Dün yapılan kabine toplantısı sonrasında kısmi kapanma döneminden tam kapanma dönemine geçildi.

Bu kapsamda ülke genelinde anasınıfları, ortaokul 8. ve lise 12.sınıflar dahil tüm kademelerde uzaktan eğitime geçildi ve Mayısıs ayı başında yapılması planlanan yüz yüze sınavlar ise Tam kapanma sonrasına ertelendi.

Okullar yeniden açılacak mı?'

Bu kararlardan sonra milyonlarca öğrenci ve velilinin merak ettiği bir diğer soru ise 'sorusu oldu.

Pandemide dalgalanmalar doğal

Bilindiği gibi geçtiğimiz senede yaşanan koronavirüs salgını sebebiyle Mart ayında ara verilen okullarda bir daha yüz yüze eğitim başlamamıştı. Konuyla ilgili olarak ahaber kanalına bağlanan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen açıklamalarda bulundu.

Ahaber kanalına canlı olarak bağlanan Özen, pandemi dönemlerinde vakaların zaman zaman artış, zaman zaman ise azalış göstermesinin doğal olduğunu söyledi ve bu dalgalanmaların devam edeceğini, bu sebeple önlem alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Ev toplantılar yapılmamalı

Özen, getirilen tüm kısıtlama ve kurallara uyulması halinde vaka sayılarının yarı yarıya düşebileceğini söyledi, evde bulaşmanın çok ciddi bir sorun olduğuna dikkat çeken Özen,ev toplantılarının yapılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Okulların bu öğretim yılı döneminde açılmaması çok isabetli olur

Okulların durumunada değinen Özen,okulların kapatılmasının isabetli bir karar olduğunu, çünkü çocukların okullarda ki virüsleri eve taşıdıklarını ve sonrasında da komşulara taşıdıklarını ve salgının hızlı bir şekilde ilerlediğini belirtti. Yoğun bakımlarda çocuklarında olduğunu söyleyen Özen, okulların bu eğitim öğretim yılında tekrardan açılmamasının isabetli bir karar olacağını vurguladı. Sınıfların riskli ortamlar olduğunu sözlerine ekledi.