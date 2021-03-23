Okullar tekrar kapanacak mı? Bakan Selçuk yanıtladı!

Okulların tekrar kapanması ile ilgili Bakan’dan yanıt

Okulların tekrar kapanacağına dair soruları Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nagehan Alçı’ya konuştu. Konu ile ilgili şu şekilde açıklamalarda bulundu. Nagehan Alçının yazısı şu şekildedir:

Bir gazeteci ve TV yorumcusu olarak okulların açılması ile çok mücadele verdim. Bu mücadelede haklı nedenleri var. Önek olarak Dünya önekleri…

Dünya genelinde okulları uzun zamandır açmayarak dünyada bir ilk olarak dünya rekoru kırdık. Avrupa’da okullar açıldı. Vakalar da artış görüldüğünde bir kısım yerlerde ki okulları kapattılar. Gelişmiş ülkeler de okulları açtılar. Vaka sayıları çok olmasına rağmen okulları açıyorlar.

Laf açıldığında Avrupa’yı destekleyenler beni bu mücadelemde yalnız bıraktılar. Okulların açılmasını kendim için, çocuklar için, ülkem için istiyorum.

Bilimsel çalışmalara rağmen ilkokul öğrencileri uzaktan eğitim ile tamamlanamadığı görülmektedir. Bana inanmayan kimseler ocak ayı sonunda yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Doktor Anthony açıklamalarına bakmalıdırlar.

Kapalı okullarda rekor olmamızın nedeni maalesef eğitime bakış açımızdır. İktidar ya da muhalefet yok bu işin. Maalesef bu ülkede ilk sırada eğitim hiçbir zaman gelmedi.

2 Mart haftada iki gün açılan okulların ne hata bulsakta kapattırsak derdine düştük. Yok sınıflar temiz değilmiş yok hazırlıksızmış okullar diyerekten kapatmaya çalışanlar oldu. Aksine 2 gün değil bütün gün açmalarını destekleyecekleri yerine böyle yaptılar.

Geçtiğimiz günlerde Eğitim Bakanı Ziya Selçuk beni Yıldız Sarayı Mabeyin Köşküne davet etti. Orada danışman ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü de vardı. 1 saate yakın bir zaman diliminde konuştuk.

Bakanımız Ziya Selçuk beyi her zaman olduğu gibi güler yüzlü gördüm ama biraz da düşünceli buldum. Bu konuda çok çaba verdi kendileri.

Bakanımız da ilköğretimin belirli şartlara uyarak açık olmasını düşünmektedir. Okulların açılması ile ilgili ciddi sorunlarının olup olmadığını sordum ve ‘hayır’ cevabını aldım.

Hafta sonunda haberlerde yer alan 5 öğretmenin vefat ettiği 70 öğretmenin ise karantina da olduğunu söylenmişti. Vefat eden öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Fakat aklıma takılan bazı sorular var.

Korona virüse okulda mı yakalandılar? Bu süreci nasıl geçirdiler?

İl Milli Eğitim Müdürü 12 bin öğretmenin içinde 45 kişi pozitife yakalandığını açıklamıştır. Bu %0,3 eder. Benim kaygım artan vakalar yüzünden okullara kapanmasıdır.

Öğretmenlerin %10 aşılandı. Veliler endişeli ve gönül rızasına bağlı çocukların okula gönderilip gönderilmemesi.

Okullar tamamen açılırsa riskin az olduğu bulaşılması düşük olan çocuklara oranla paylaşılmalıdır.