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Okullar ne zaman ve nasıl açılacak? Kademeli olarak mı açılacak?

Dünyayı ele geçiren virüs Kovid-19 eğitimi de etkilemektedir. Bu süre zarfında öğrenciler eğitimlerini online şekilde ders görmüşlerdir. Okulların ne zaman açılacağı merak konusu? Haberimizde okuyabilirsiniz.

17 Ocak 2021 Pazar 22:21
Okullar ne zaman ve nasıl açılacak? Kademeli olarak mı açılacak?
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Okullar ne zaman açılıyor? Hangi şartlarda okullara devam edilecek?

Milli Eğitim Bakanı /images/haberler/2021/01/z.jpgiya Selçuk CNN Türk’te canlı yayına katılarak okulların açılması ile ilgili bilgilendirme yaptı. Açıklamalarında alacağımız kararlar Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu önceliğinde Kabinenin aldığı kararlar neticesinde belirlenecektir. 15 Şubatta okulları açmayı düşünmekteyiz fakat 15 Şubattan 10 gün önce kesin bir karara varılacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Salgının seyri doğrultusunda Bilim Kurulundan gelecek önergelerle okulların açılması söz konusu. Seviye sınıfları, hiç açılmayan sınıflar, sınava hazırlanan öğrenciler, staja başlayacak öğrenciler bulunmaktadır. Bilim Kurulundan gelecek kararlara göre okulları açıp açmayacağımızı o süre de belli olacaktır.

Öğretmenler Kovid-19 aşısı olacak mı?

Öğretmenlerin aşı olma konusundaki hassasiyetin nedeni çocukların risk taşıyıcı olmalarıdır. Bu nedenle öğretmenler aşı olacaktır. Böylelikle çocuklara ve evlere yayılmanın önüne geçilecektir.

Sınavlar nasıl olacak?

Bazı çocuklar sınava girerek puan alırken bazı çocuklar ödev ve projelerden puanlar almaktadır. Velilerin isteğine göre de durum söz konusu olabilir.

  



Son Güncelleme: 17.01.2021 22:21
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19MillieğitimOkul
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