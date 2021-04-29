Okulların ne zaman kapanacağı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Yüz binlerce öğrenci ve veli tarafından merak konusu olan okulların kapanma tarihi ile ilgili MEB Ziya Selçuk açıklama yaptı. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman?

Okullar ne zaman kapanıyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların kapanma tarihi hakkında, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." Açıklamasını yapmıştı.

MEB tam kapanma kararından sonra yeni bir açıklama yaptı!

-Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda;

-Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayısıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19:00’dan itibaren başlayacaktır.

- Okullarda 3 Mayısıs 2021 sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayısıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir.