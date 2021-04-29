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Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman?

Yaşanan pandemi döneminde okullarda yüz yüze eğitime verilen ara sonrasında en çok merak edilen konulardan bir tanesi de okulların ne zaman kapanacağı oldu. Özellikle tam kapanma dönemine gireceğimiz bu günlerde sınavlarda ertelenince, pek çok öğrenci okulların kapanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman? İşte cevabı…

29 Nisan 2021 Perşembe 11:38
Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman?
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Okulların ne zaman kapanacağı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Yüz binlerce öğrenci ve veli tarafından merak konusu olan okulların kapanma tarihi ile ilgili MEB Ziya Selçuk açıklama yaptı. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman?

Okullar ne zaman kapanıyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların kapanma tarihi hakkında, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." Açıklamasını yapmıştı.

MEB tam kapanma kararından sonra yeni bir açıklama yaptı!

-Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda;

-Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayısıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19:00’dan itibaren başlayacaktır.

- Okullarda 3 Mayısıs 2021 sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayısıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir.




Son Güncelleme: 29.04.2021 11:38
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OkullarNeZamanKapanıyorYazTatili
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