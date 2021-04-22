Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının devam ederken, okullarımızda bir çok kademede eğitim öğretim faaliyetleri tam zamanlı uzaktan eğitimle devam ediyor. Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci okulları ne zaman kapanacak ? Yaz tatili ne zaman başlıyor? sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Okullar ne zaman kapanacak ? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son alınan karar gereği, ülke genelinde anasınıflar, ortaokul 8. ve lise 12. sınıflar dışındaki tüm kademelerde tam zamanlı uzaktan eğitim devam ediyor. Öte yandan bakanlık lise kademelerinde eğitim öğretim gören öğrencilerin ise yüz yüze sınavlarının 3 Mayısıs 2021 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili olarak geçtiğimiz gün yapmış olduğu açıklamada okullarımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılının 15 Şubat 2021 tarihinde başladığını, bu süreden bir hafta öncede ara tatilin yapıldığını dolayısıyla 2020 2021 eğitim öğretim yılının 2 Temmuz 2021 tarihine kadar uzaktan ve yüz yüze olacak şekilde devam edeceğini duyurdu.

Bu sebeple şu an ki güncel açıklamaya göre okullar 2 Temmuz 2021 tarihinde kapacak. Diğer bir deyişle milyonlarca öğrenci için yaz tatili 2 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak