İstanbul 13°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...

Okullar ne zaman kapanacak ? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

Korona virüs pandemi süreci sebebiyle eğitim öğretim bir çok kademede tam zamanlı uzaktan eğitim olarak devam ederken, milyonlarca öğrenci Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Peki Okullar ne zaman kapanacak ? Yaz tatili ne zaman başlıyor? detaylar haberimizde...

22 Nisan 2021 Perşembe 23:19
Okullar ne zaman kapanacak ? Yaz tatili ne zaman başlıyor?
Takip Et:

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının devam ederken, okullarımızda bir çok kademede eğitim öğretim faaliyetleri tam zamanlı uzaktan eğitimle devam ediyor. Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci okulları ne zaman kapanacak ? Yaz tatili ne zaman başlıyor? sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son alınan karar gereği, ülke genelinde anasınıflar, ortaokul 8. ve lise 12. sınıflar dışındaki tüm kademelerde tam zamanlı uzaktan eğitim devam ediyor. Öte yandan bakanlık lise kademelerinde eğitim öğretim gören öğrencilerin ise yüz yüze sınavlarının 3 Mayısıs 2021 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacağını duyurdu.

Okullar ne zaman kapanacak ? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili olarak geçtiğimiz gün yapmış olduğu açıklamada okullarımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılının 15 Şubat 2021 tarihinde başladığını, bu süreden bir hafta öncede ara tatilin yapıldığını dolayısıyla 2020 2021 eğitim öğretim yılının 2 Temmuz 2021 tarihine kadar uzaktan ve yüz yüze olacak şekilde devam edeceğini duyurdu.

Bu sebeple şu an ki güncel açıklamaya göre okullar 2 Temmuz 2021 tarihinde kapacak. Diğer bir deyişle milyonlarca öğrenci için yaz tatili 2 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak




Son Güncelleme: 22.04.2021 23:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Okullar Ne Zaman Kapanacak ?Yaz Tatili Ne Zaman Başlıyor?Yaz TatiliOkullarMeb
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 MSÜ taban puanları nasıl hesaplanır?
2021 MSÜ taban puanları nasıl hesaplanır?
2021 MSÜ baraj puanı kaç? MSÜ taban puanları açıklandı mı?
2021 MSÜ baraj puanı kaç? MSÜ taban puanları açıklandı mı?
23 Nisan şiirleri - 101. Yıl dönümüne özel şiirler
23 Nisan şiirleri - 101. Yıl dönümüne özel şiirler
Atatürk'ün 23 Nisan 1920 konuşması
Atatürk'ün 23 Nisan 1920 konuşması
2021 DGS'de hangi dersler, hangi konular var?
2021 DGS'de hangi dersler, hangi konular var?
23 Nisan tatil mi, ders olacak mı? 23 Nisan'da online ders yapılacak mı?
23 Nisan tatil mi, ders olacak mı? 23 Nisan'da online ders yapılacak mı?

Popüler Haberler

Online emlak vergisi nasıl ödenir? 2021 E-devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme detayları
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme nasıl yapılır? 2021 Engelli sağlık kurulu raporu yenilemek için istenen belgeler nelerdir?
10000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 23 Nisan 2021 Cuma Bankaların 10 Bin TL mevduat faiz oranları
TV8 canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Alya dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Alya karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Survivor Ekstra sunucusu Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Rüyada ceviz ağacı görmek ne anlama gelir? Rüyada ceviz ağacı görmenin anlamı
Netflix Zero (Sıfır) dizi oyuncuları ve konusu
Survivor Çağrı Atakan elendi mi, neden elendi? Çağrı ne yaptı?
Erzurumspor’dan 3 futbolcu çıkartılıyor!
Kan gruplarının hastalıklara yatkınlık oranları nelerdir?
PTT SGK rapor parası sorgulama telefon numarası 2021
Rüyada et görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada et görmek rüyasının tabiri
ATV Kuruluş Osman oyuncu kadrosu
Atv canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bugün gram altın ne kadar oldu? 23 Nisan 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
24 Nisan 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 24 Nisan Cumartesi at yarışı programı
TV 8 canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
23 Nisan en yeni en güzel resimli Cuma mesajları ve duaları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.