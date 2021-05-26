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Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim süreci devam ederken dönem sonunun yaklaşmasıyla okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak araştırılmaya başlandı. MEB'den konuyla ilgili açıklama yapıldı.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 01:28
Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?
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Covid-19 pandemisi nedeniyle tam kapanma sonrası kademeli normalleşme süreci başladı. Kısıtlamalar doğrultusunda belirli sınıflar hariç eğitim, 1 Haziran’a kadar uzaktan eğitim modelinde devam edecek. Dönemin sonuna yaklaşılmasıyla okulların ne zaman kapanacağı araştırılırken, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, okulların 2 Temmuz 2021’de kapanacağı ve ara tatil verilmeyeceği belirtildi.

17 Mayıs’ta sona eren tam kapanma süreci sonrasında okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimi olan öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12’inci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitime başlamıştı. Diğer sınıflarda ise 1 Haziran’a kadar uzak eğitim devam edecek.

Yaz tatili ne zaman başlayacak?

MEB Bakanı Ziya Selçuk daha önce yaptığı açıklamada, okulların 2 Temmuz 2021 tarihinde kapanacağını belirtirken, öğrencileri bu tarihine kadar okulda tutmayı planlayan çalışmalar yürüttüklerini ifade etmişti.


Son Güncelleme: 26.05.2021 01:28
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Anahtar Kelimeler:
Okullar Ne Zaman KapanacakMebZiya Selçuk
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