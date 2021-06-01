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Okullar ne zaman kapanacak, 18 Haziran'da tüm okullar kapanacak mı?

Kabine toplantısında alınan kararlar açıklandı. Koronavirüs tedbirlerinde aşamalı normalleşme adımları atılacağı duyuruldu. Eğitim için alınan kararlar ise Ziya Selçuk tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Okulların 18 Haziran’da kapanacak mı soruları ise paylaşım üzerine arttı. İşte Ziya Selçuk, paylaşımının detayları

01 Haziran 2021 Salı 11:30
Okullar ne zaman kapanacak, 18 Haziran'da tüm okullar kapanacak mı?
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Kademeli normalleşmenin adımlarının atıldığını bildiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısın da alınan kararları açıkladı. Bunun üzerine gözlerin eğitime çevrilmesi ile Ziya Selçuk sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

1 Haziran itibariyle ilkokulların açılacağını ve 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerin okula gideceği belirlendi. Hafta da 2 gün açılan okullar da yüz yüze eğitim görülmesi ve geri kalan 3 gün ise uzaktan eğitime devam edileceği duyuruldu. Ziya Selçuk bu açıklamalardan sonra 2020-2021 eğitim yılının 2 Temmuz da biteceğinin sinyallerini de verdi.

Basın açıklamaları ve yayınlanan genelgeler üzerine sosyal medya üzerinden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şu açıklamayı yaptı:

"Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.

7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.

Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir."

 

 

 


Son Güncelleme: 01.06.2021 11:30
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Koronavirüs TedbirleriOkullar Açıldı MıOkulların Kapanma Tarihi
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