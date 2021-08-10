İstanbul 24°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ne zaman açılacağını duyurdu!
Son Dakika
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut...
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
Son Dakika
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!...
Bilim Kurulu'nun yeni aşı hedefi 12-15 yaş arasına!
Son Dakika
Bilim Kurulu'nun yeni aşı hedefi...

Okullar ne zaman açılacak? MEB kesin tarihi açıkladı!

Okullar, pandemi nedeni ile uzun bir süre uzaktan eğitime devam etti. Yaz tatilinin bitmesine az bir zaman kala birçok kişi okulların açılıp açılmayacağınımerak konusu oldu. Son günlerde yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı araştırılırken Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Peki okullar açılacak mı? Okullar ne zaman başlıyor?

10 Ağustos 2021 Salı 14:41
Okullar ne zaman açılacak? MEB kesin tarihi açıkladı!
Takip Et:

Salgın sebebiyle yaklaşık iki senedir kapalı olan okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Pek çok öğrenci ve veli yeni dönemde okulların yüz yüze devam etmesini istiyor. Yapılan son açıklamalara göre birçok öğrencinin beklediği müjdeli haber Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Yüz yüze eğitime verilen uzun bir aranın ardından okulların açılacağı kesinleşti. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Okullar ne zaman açılıyor?

MEB tarafından yapılan son açıklamaya göre okullar 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla yüz yüze eğitime geçiş yapıyor. 6 Eylül 2021 gününden itibaren ilkokul, ortaokul ve tüm lise öğrencileri okullara gereken tedbirleri alarak gidebilecek. Kronik rahatsızlığı olan öğrenciler için durum belli olmasa da detaylar yavaş yavaş paylaşılmaya başlandı.


Son Güncelleme: 10.08.2021 14:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PandemiMEB Okullar Ne Zaman AçıklacakOkullar Ne Zaman AçılacakYüz Yüze Eğitime GeçişKoronavirüsYüz Yüze Eğitim Ne Zaman Başlıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Açık Lise kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? Açık Lise ek sınavlar ne zaman?
Açık Lise kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? Açık Lise ek sınavlar ne zaman?
Atatürk Üniversitesi AÖF ders kaydı nereden ve nasıl yapılır?
Atatürk Üniversitesi AÖF ders kaydı nereden ve nasıl yapılır?
2021-2022 Özel okul devlet teşvikleri başvuruları
2021-2022 Özel okul devlet teşvikleri başvuruları
2021 Hafızlık sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
2021 Hafızlık sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
YKS sonuçları tercih dönemi hangi tarihte başlayacak?
YKS sonuçları tercih dönemi hangi tarihte başlayacak?
17- 18 Temmuz Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı, hangi sınav var?
17- 18 Temmuz Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı, hangi sınav var?

Popüler Haberler

En kaliteli mikrodalga fırınlar hangileri?
Açık Lise kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? Açık Lise ek sınavlar ne zaman?
2020 Yılı Hicri Yılbaşı Kutlama Mesajları
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 8 Ağustos 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Hafta sonu 8 Ağustos 2021 Pazar açık noter var mı? 8 Ağustos 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni bir başrol oyuncusu dahil oldu: Bir Zamanlar Çukurova dizisine hangi ünlü oyuncu katılacak?
Ümitcan Uygun babası kimdir? Ümitcan Uygun'un babası ne iş yapıyor?
İBB'nin 541 itfaiye alımı sonuçları açıklandı. Nasıl öğrenilir?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde Kenan İmirzalıoğlu yer alacak mı? Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak?
Akbank 20.000 TL’ye kadar olan kredi borçlarınızı tek seferde ödeme imkânı sağlıyor
Yurtdışına çalışmaya nasıl gidilir, yurtdışına çalışmaya gitmenin yolları nelerdir?
Show TV canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Ege Bölgesi’nde bugün hava nasıl olacak? İşte hava durumuna ilişkin son veriler
2021 Hafızlık sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
ATV'de 2 Temmuz 2021 Cuma tarihinde ne var? 2 Temmuz 2021 Cuma yayın akışında neler yer alıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.