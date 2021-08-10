Okullar ne zaman açılacak? MEB kesin tarihi açıkladı!

Okullar ne zaman açılıyor?

Salgın sebebiyle yaklaşık iki senedir kapalı olan okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Pek çok öğrenci ve veli yeni dönemde okulların yüz yüze devam etmesini istiyor. Yapılan son açıklamalara göre birçok öğrencinin beklediği müjdeli haber Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Yüz yüze eğitime verilen uzun bir aranın ardından okulların açılacağı kesinleşti. Peki? İşte detaylar...

MEB tarafından yapılan son açıklamaya göre okullar 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla yüz yüze eğitime geçiş yapıyor. 6 Eylül 2021 gününden itibaren ilkokul, ortaokul ve tüm lise öğrencileri okullara gereken tedbirleri alarak gidebilecek. Kronik rahatsızlığı olan öğrenciler için durum belli olmasa da detaylar yavaş yavaş paylaşılmaya başlandı.

