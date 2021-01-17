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Okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk yüz yüze eğitim için tarih verdi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir televizyon programında eğitim gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, yüz yüz eğitime 15 Şubat tarihinde kademeli olarak başlamayı planladıklarını aktardı.

17 Ocak 2021 Pazar 22:56
Okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk yüz yüze eğitim için tarih verdi!
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk kanalında katıldığı televizyon kanalında eğitim gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Uzaktan eğitim süreci ve yüz yüze eğitime ne başlanacağı konusunda merak edilen sorulara cevap veren Bakan Selçuk, 15 Şubat tarihinde okulların açılması kararının olduğunu ve net kararın bilim kurulu tavsiyesi kararları doğrultusunda ve Cumhurbaşkanlığı tarafından alınacağını belirti.

Yüz yüze eğitime 15 Şubat tarihinde başlanıp, başlanmacağını hakkında kesin kararın 15 Şubattan 10 gün önce karşımıza çıkacağını ifade etti ve okulların açılmasıyla ilgili olarak farklı senaryolarının bulunduğunu, yüz yüze eğitim için kademeli olarak başlanmasını düşündüklerini belirtti.

 

OKULLAR KADEMELİ OLARAK MI AÇILACAK?

Okulların kademeli olarak mı açılacak sorularına karşı, Bakan Selçuk,salgının seyrinin ve bilim kurulunun düşüncelerinin önemli olacağını ve Eylül ayındaki kademeli olarak başlanacabileceğini ifade etti ve Şubat başında herşeyin netleşeceğini açıkladı.

ÖĞRETMENLERİN AŞILANMASI

Aşının bağışıklık açısından önemli olduğunun altını çizen Bakan Selçuk,çocukların taşıyıcı olduklaı öğretmenlerin aşılanmasının sebebi olduğunu belirtti ve öğretmenlerin aşılanmasının koronavirüsünün evlere yayılmasının önlemesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

SINAVLAR NASIL OLACAK?

Sınavlar ile ilgili olarak geçtiğimiz haftalar açıklama yaptıklarını belirten Selçuk bu konuda isteğe bağlı bir seçenek sunduklarını ve sınava girip sınav notu olan çocukların sınav notları velilierinin talepleri doğrultusunda değerlendirmeye alınacağını yada alınmayacağını ifade etti.

MERKEZİ SINAVLAR (LGS VE YKS) NE OLACAK?

LGS ve YKS müfredatlarıyla ilgili olarakta önemli açıklamalar bulunan Selçuk, bu sınava girecek öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olacaklarını vurguladı ve sürecin çok dinamik bir süreç olduğunu devamlı kararları gözden geçirdiklerinin altını çizdi.

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 22:56
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Anahtar Kelimeler:
Yüzyüze EğitimBakan SelçukZiya Selçuk
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