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Okullar kapılarını öğrencilere yarın açıyor İşte alınan tedbirler

Yaşanan korona virüs hastalığı sebebiyle kapılarını öğrencilere Mart ayında kapatan ve uzaktan eğitime devam eden okullar kapılarını yarın şimdilik sadece ilkokul birinci sınıflara açıyor. Peki yüze yüze eğitim nasıl olacak ? okullar hazır mı?

20 Eylül 2020 Pazar 18:20
Okullar kapılarını öğrencilere yarın açıyor İşte alınan tedbirler
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Dünyada yaşanan korona virüs krizi ile Mart ayında okullar kapılarını öğrencilere kapatmıştı ve bakanlık tarafından alınan karar gereği eğitim o günden bu güne uzaktan eğitim olarak sürüyor. Bir çok ülkede bu şekilde karar almıştı.

Korona virüs ile mücadelede 7. ayımıza girerken normalleşme kapsamında artık okullar kapılarını öğrencilere kısmende olsa açıyor.

Milli Eğitim bakanlığı tarafından alınan karar gereği şu anda ilk 3 hafta şimdilik sadece ilkokul 1 birinci sınıflar okula gelecek ve 3 hafta sonra salgının seyrine göre diğer kademeler hakkında karar verilecek.

Okullar hazır mı? 

Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi için çok az bir zaman kalmış milli eğitim bakanlığıda kapılarının öğrencilere açacak tüm okullarda temizlik ve dezenfekte işlemlerini tamamladı. Okullar ter temiz bir şekilde okula yeni başlayanları bekliyor.

İlk hafta öğrenciler okullarına hafta da sadece bir gün gelip 5 ders eğitim alacak ve öğrencilerden başka hiç kimse okul bahçesine ve binalara alınmayacak.

Tenefüsler 10 dakika olacak ve nöbetçi öğretmenler tarafında öğrencilerin sosya mesafe kurallarına uymaları sağlanacaktır.


Sınıflarda ve koridorlarda dezenfekte olacak ve öğrencilerin sık sık ellerini yıkaması sağlanacak.

Okullara ziyaretçi kabul edilemeyecek ve sınıflar sık sık havalandırılacaktır.

Okullarda toplu etkinlikler yapılmayacak ve temassız oyunlar oynanmasına imkan sağlanacak.

Okullarda devamlı korona virüsten korunma yolları anlatılacak.

Öğretmen, idare ve veli toplantıları online olacak şekilde yapılacak.

 

 



Son Güncelleme: 20.09.2020 18:20
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Anahtar Kelimeler:
MebYüz Yüze EğitimMilli Eğitim Bakanlığı
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