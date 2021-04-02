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Okullar kapanıyor mu? Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması!

Bir takım temaslar için Düzce'de bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, artan vaka sayıları ilgili yaptığı değerlendirmesinde yüz yüze eğitim le ilgili önemli mesajlar verdi.

02 Nisan 2021 Cuma 11:58
Okullar kapanıyor mu? Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması!
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir takım görüşmeler için bulunduğu Düzce’de basının karşısına geçerek gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Son günlerde artan vaka sayılarını da değerlendiren Bakan Selçuk, okullardaki yüz yüze eğitim ile ilgili önemli mesajlar paylaştı.

Okulların tekrar kapatılıp kapatılmayacağı hakkında konuşan Bakan Selçuk, okullarda ki ilgili takiplerinin devam ettiğini ve anlık olarak istatistikleri izlediklerini belirterek konuyla ilgili değerlendirmelerinin daimi olarak sürdüğünü söyledi.

Öncelik olarak yüz yüze eğitimi tercih ettiklerini vurgulayan Bakan Ziya Selçuk, pandemi süreci şartlarında okulların açık olmasını tercih etseler de başka diğer ülkelerde okulların kapalı olma oranın daha fazla olduğunu gördüklerini söyledi. Bakan Selçuk konuşmasının devamında yaptıkları değerlendirmeler sonrasında ortaya çıkan sayısal verilerle birlikte kamuoyunun karşısına çıkarak gerekli bilgilendirmeleri yapacaklarını ifade etti.



Son Güncelleme: 02.04.2021 11:58
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Anahtar Kelimeler:
Yüz Yüze EğitimOkullar KapanacakmıMebZiya Selçuk
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