Okullar açılacak mı? 2021 MEB 2. dönem okullar ne zaman açılacak? Bakan Koca'dan son dakika açıklamaları

Okulların ne zaman açılacağı sorusu öğrenci ve veliler tarafından her gün araştırma konusu olmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tekrar kapanması ile uzun süredir milyonlarca öğrenci eğitimine uzaktan devam etmeye çalışıyor. Konu ile alakalı önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 15 Şubat ve 1 Mart tarihlerine değinirken hangi sınıfların açılacağı öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Standartlar Enstitüsü (TSE) iş birliği yaparak okulların açılması için çalışmalar başlattı. ‘Okulum Temiz’ belgesi ile Türkiye genelinde %98 okulun bu belgeyi alarak okulların hazır olduğunu söyledi.

Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için 15 Şubat 2021 Pazartesi günü köy okullarında başlayacağı duyuruldu. Kademeli şekilde yüz yüze eğitim için hazırlıkların başlanması ile 15 Şubat tarihinde anaokulları da tam zamanlı şekilde eğitim hayatına devam edecek.

Ortaokullar açılacak mı?

Normal olarak 2 hafta süren yarıyıl tatili 2021 yılı için 14 Şubat 2021 Pazar günü bitecek. İkinci dönemin ders zili 15 Şubat Pazartesi günü çalacak.

Bakan Selçuk şu an için köy okullarının ve anaokullarının açılmasının uygun görüldüğünü belirtirken kısa vade için diğer sınıf gruplarının açılmasının zor olduğunu belirtti. 5.6 ve 7 sınıflar için uzaktan eğitimin devam edeceğini ortaokullar için şu an henüz bir karara varılmadığı söylendi.