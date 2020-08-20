Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı, hibrit modeli nasıl olacak? Hibrit eğitim modeli nedir?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, birçok ülkede halen devam ediyor. Ülkemizde de bazı alanlarda normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte vaka sayılarında artış gözlemlendi. Durum böyle olurken okulların 2020-2021 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim verip veremeyeceği uzmanlar tarafından tartışılıyor.
Okullar ne zaman açılacak?
Hibrit eğitim modeli nedir?
Bakan Selçuk, okulları 31 Ağustos’ta açmaya hazır olduklarını belirtirken, salgının devam etmesi durumunda hibrit modeli ile eğitime devam edebileceklerini açıkladı. Bakan Selçuk’un açıklamasına göre hibrit modeli; yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimin aynı anda verilmesi şeklinde yapılacak. Haftalık 40 saat olan ders saatleri düşürülerek Türkçe, Matematik ve Fen gibi dersler okulda yüz yüze gerçekleştirilecek. Diğer dersler ise geçtiğimiz dönem yapıldığı gibi uzaktan eğitim ile verilecek. Bunun yanında sınıflar ikiye bölünerek bir grup pazartesi, çarşamba, cuma günü okula gelirken diğer grup salı, perşembe, cumartesi günleri eğitim görecek.