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Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı, hibrit modeli nasıl olacak? Hibrit eğitim modeli nedir?

Koronavirüs salgınının hala devam etmesi milyonlarca öğrenci ve veliyi endişelendiriyor. Vaka sayılarının artış gösterdiği şu günlerde okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı merak ediliyor. Bakan Selçuk'un açıkladığı hibrit modelinin nasıl olacağı ise öğrenciler tarafından araştırılıyor.

20 Ağustos 2020 Perşembe 19:13
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı, hibrit modeli nasıl olacak? Hibrit eğitim modeli nedir?
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, birçok ülkede halen devam ediyor. Ülkemizde de bazı alanlarda normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte vaka sayılarında artış gözlemlendi. Durum böyle olurken okulların 2020-2021 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim verip veremeyeceği uzmanlar tarafından tartışılıyor.

Okullar ne zaman açılacak?


Türkiye’de ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler 16 Mart 2020 tarihinde eğitime ara vermişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalara göre özel okulların 15 Ağustos tarihinde, devlet okullarının ise 31 Ağustos 2020 tarihinde yeniden eğitim vermeye başlaması bekleniyor. Ancak salgının hala etkisini göstermesi ve bazı illerde vaka sayılarının artmasıyla öğrenciler ve velileri endişelendirdi. Buna göre okulların eğitime geçmesi için her ilde farklı tarihlerin söz konusu olması gündeme geliyor. Bilim Kurulu ise bu konuda vaka sayısının 900’ün altına inmeden okulların açılmaması gerektiğini savunuyor. Bakan Selçuk, salgının aynı seyirde devam etmesi durumunda hibrit eğitim modeline geçilebileceğini öngörüyor.

Hibrit eğitim modeli nedir?

Bakan Selçuk, okulları 31 Ağustos’ta açmaya hazır olduklarını belirtirken, salgının devam etmesi durumunda hibrit modeli ile eğitime devam edebileceklerini açıkladı. Bakan Selçuk’un açıklamasına göre hibrit modeli; yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimin aynı anda verilmesi şeklinde yapılacak. Haftalık 40 saat olan ders saatleri düşürülerek Türkçe, Matematik ve Fen gibi dersler okulda yüz yüze gerçekleştirilecek. Diğer dersler ise geçtiğimiz dönem yapıldığı gibi uzaktan eğitim ile verilecek. Bunun yanında sınıflar ikiye bölünerek bir grup pazartesi, çarşamba, cuma günü okula gelirken diğer grup salı, perşembe, cumartesi günleri eğitim görecek.



Son Güncelleme: 20.08.2020 19:13
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