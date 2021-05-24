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Okullar 1 Haziran'da açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlar?

1 Haziran ile başlaması beklenen normalleşme süreci ile okulların açılıp açılmayacağı da merak ediliyor. Başta öğrenciler olmak üzere pek çok kişi, okullar 1 Haziran'da açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlar? sorularını araştırıyor.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:15
Okullar 1 Haziran'da açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlar?
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Yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı araştırmaları başta öğrenciler olmak üzere pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Tam kapanma sonrası yapılan açıklamalarda 1 Haziran 2021 tarihi ile normalleşmenin başlayacağı açıklanırken öğrencilerde okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı.

Okullar 1 Haziran 2021’de açılacak mı?

1 Haziran Salı günü normalleşme sürecinin başlayacağı belirtilirken okulların açılıp açılmayacağı merak edilmeye devam ediyor. Okulların açılıp açılmaması ile ilgili resmi bir açıklama yer almazken pek çok kişi okulların EBA TV ve online olarak son bulacağını ve gelecek sene yüz yüze olacağını düşünüyor.

 


Son Güncelleme: 24.05.2021 18:15
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