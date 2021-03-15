Okulda mutasyonlu virüs paniği! Yüz yüze eğitime ara

Türkiye'de bir önceki kabine toplantısında alınan karar gereği normalleşme süreci 2 Mart tarihinden itibaren başladı. Bir çok kentte risk grubuna göre bir çok kademelerde yüz yüze eğitim başladı.

Süreç devam ederken, bazı okullarda artan vakalar sebebiyle yüz yüze eğitime ara haberleri gelmeye devam ediyor.

Son olarak Ordu Kabataş'da eğitim öğretime yüz yüze olacak şekilde başlayan bir okulda görevli 4 öğretmen ve eğitim gören 6 öğrenciye sempton gösterdikleri gerekçesiyle korona virüs testi yapıldı. Test sonuçlarına göre öğretmen öğrencilerde mutant korona virüs tespit edilince acil olarak Kaymakam İlçe Hıfzıssıhha Meclisini topladı.

YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

İlçe Hıfzıssıhha kurulunun kararına göre 13 Mart 2021 tarihi itibariyle ikinci bir emre kadar okulda yüz yüze eğitime ara verildi. Eğitimler tamamen uzaktan eğitim olarak devam edecek.