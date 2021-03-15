İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

Okulda mutasyonlu virüs paniği! Yüz yüze eğitime ara

Normalleşme ile başlayan yüz yüze eğitim sonrasında özellikle mutant vakaların görüldüğü bazı okullarda eğitime ara haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Ordu Kabataş'ta bir okulda 4 öğretmen ve 6 öğrencide vaka tespit edilmesi sonucu yüz yüze eğitime ara verildi.

15 Mart 2021 Pazartesi 19:28
Okulda mutasyonlu virüs paniği! Yüz yüze eğitime ara
Takip Et:

Türkiye'de bir önceki kabine toplantısında alınan karar gereği normalleşme süreci 2 Mart tarihinden itibaren başladı. Bir çok kentte risk grubuna göre bir çok kademelerde yüz yüze eğitim başladı.

Süreç devam ederken, bazı okullarda artan vakalar sebebiyle yüz yüze eğitime ara haberleri gelmeye devam ediyor.

Son olarak Ordu Kabataş'da eğitim öğretime yüz yüze olacak şekilde başlayan bir okulda görevli 4 öğretmen ve eğitim gören 6 öğrenciye sempton gösterdikleri gerekçesiyle korona virüs testi yapıldı. Test sonuçlarına göre öğretmen öğrencilerde mutant korona virüs tespit edilince acil olarak Kaymakam İlçe Hıfzıssıhha Meclisini topladı.

YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

İlçe Hıfzıssıhha kurulunun kararına göre 13 Mart 2021 tarihi itibariyle ikinci bir emre kadar okulda yüz yüze eğitime ara verildi. Eğitimler tamamen uzaktan eğitim olarak devam edecek.

 

 



Son Güncelleme: 15.03.2021 19:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OrduMutant VirüsYüz Yüze Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 İSG sınav başvurusu nasıl yapılır? İSG sınavı geç başvuru tarihi ne zaman? İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı E-devlet başvurusu
2021 İSG sınav başvurusu nasıl yapılır? İSG sınavı geç başvuru tarihi ne zaman? İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı E-devlet başvurusu
MEB EKYS 14 Mart Pazar sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
MEB EKYS 14 Mart Pazar sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
MEB 2021 Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? MEB öğretmen ataması başvuru sayfası
MEB 2021 Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? MEB öğretmen ataması başvuru sayfası
Çarpım tablosu en kolay nasıl ezberlenir? Çarpım tablosu kolay ezberleme yöntemleri
Çarpım tablosu en kolay nasıl ezberlenir? Çarpım tablosu kolay ezberleme yöntemleri
e-Devlet ile öğrenci belgesi nasıl alınır? e-Devlet öğrenci belgesi sorgulama ve çıkarma işlemleri
e-Devlet ile öğrenci belgesi nasıl alınır? e-Devlet öğrenci belgesi sorgulama ve çıkarma işlemleri
2021 PYBS bursları ne zaman yatacak? PYBS burs tarihleri
2021 PYBS bursları ne zaman yatacak? PYBS burs tarihleri

Popüler Haberler

Çukur dizisindeki İskender karakteri kimdir? Eser Karabil nereli, yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Volkan Uygun kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zenon (Mete Deran) kimdir?
Çukur Sincanlı Namık kimdir? Yıldırım Şimşek gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Yasak Elma dizisi Lila’yı kim canlandırıyor? Buçe Buse Kahraman'ın biyografisi
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Yalman (Uğur Güner) kimdir?
Çukur dizisi Namık kimdir? Gerçek adı nedir? Yıldırım Şimşek nereli, yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Korkut Ata karakteri Kimdir? Ertuğrul Postoğlu dizideki rolü ve hayatı
Çukur Seren kimdir? İrem Sak kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Koltuk altı kararması ne kadar sürede geçer? Koltuk altı kararması beyazlatma
Pardon kaç yılında çekildi? Pardon filminin hapishane sahneleri nerede çekildi? Pardon filmi oyuncuları ve konusu
Star Tv Yeni Bir Ev programının sunucusu Evrim Akın kimdir? Evrim Akın'ın hayatı
Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül kimdir? Gözde Sena Altuner kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisindeki Balaban karakteri kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Aydoğdu ve Bozkuş kimdir? Aydoğdu ve Bozkuş Gerçek tarihte var mı?
Günlük burç yorumları 16 Mart Salı 2021 Nuray Sayarı astrolojik yıldız falı burç yorumları
Bugün kimin maçı var? Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 15 Mart 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Arslantaş karakterini kim canlandırıyor? İlker Kızmaz biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Duvardaki pastel boya lekesi çıkarma püf noktaları ve yöntemleri
TRT 1 yeni dizisi Mendirman Celaleddin dizi oyuncuları ve dizi konusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.