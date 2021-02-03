Okula haftada kaç gün gidilecek? Okula gitmek zorunlu mu olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplanan kabine sonrasında pek çok öğrenci ve veli okulların açılma durumu ile ilgili meraklarını intenet üzerinden gidermeye çalışıyor. Kabine toplantısı sonrasında kamera karşısına geçen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılması ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bahar dönemi takvimini açıklayan Ziya Selçuk 15 Şubatta tam bağımsız ana okulları için tam zamanlı açılma yapılacağını belirtirken 1 Mart itibari ile ilkokul seviyesinde ki tüm sınıfların açılarak yüz yüze eğitime geçileceğini belirtti.

Haftada kaç gün okul olacak?

Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda açıklama yapan Bakan Selçuk, ‘Tüm çabamız çocuklarımızı okullara tekrar doldurmak. Sağlık sorunlarına yol açacak riskler varsa biz orada olmayız demiştik. Her gün bilimsel verileri gözden geçirerek okulları açabilir miyiz diye takipteyiz. Türkiye diğer ülkelere göre salgında başarı gösteren ülkelerden birisi. Düzenlenen kabine toplantısı sonrasında ilk etapta köy okulları ve tam bağımsız anaokullarını açacağız.’ Dedi.

Açıklamalarında okulların kaç gün olacağı ve sınavlar ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, ‘1 Mart itibari ile okullar ve sınav döneminde ki 8. Ve 12. Sınıf öğrencileri için açılacak. Özel gereksinim duyan öğrencilerimiz için de özel sınıflar oluşturulacak ve eğitime başlanacak. 1 Martta ilkokul seviyesinde ki tüm sınıfları açacağız. Eğitimler seyreltilmiş olacak ve haftada 2 gün olacak.’ Dedi.

Okula gitmek zorunlu mu?

Lise düzeyinde ki öğrencilerin ilk dönemden kalan sınavları mart ayında yapılacak açıklamaları yapılırken yüz yüze eğitime geçiş sinyalleri de verildi. Okula devam süreçleri velilerin kararına bırakılacak açıklamaları yapıldı.

Telafi eğitimleri ne zaman?

Okulların yeniden açılması durumunda ilk etapta telafi eğitimleri yapacağız diyen Bakan Selçuk ‘öğretmenlerimiz Covid-19 aşısı uygulama sırasına alınmıştır. Yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimize öğretmenlik yapacak arkadaşlarımıza şubat ayı içerisinde aşılama yapılacaktır.’ Denildi.