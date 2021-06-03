Okula göndermeme dilekçesi nasıl yazılır? Okula gitmeme dilekçe örneği

Virüs vakalarındaki azalmayla beraber yeni kısıtlamaların getirilmesiyle okulların yüz yüze eğitime başlayabileceği açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığının bildirisine göre 7 Haziran Pazartesiyle birlikte haftada iki gün yüz yüze eğitim olacak.

Okula gitmemek için dilekçe yazımı

Bu dönem gerçekleşecek yüz yüze eğitim ’in gerçekleşeceği süreçte hastalık belirtileri olan çocukların okula gitmesi ya da okula gittiği taktirde mesafe ya da maske kuralına dikkat edilmemesi gibi sebeplerden ötürü çocuğumun hastalık kapma riskini göze almak istemiyoruz

Çocuğumu okula gitmemesi durumunun arz ettiğim sebeplerden ötürü dikkate alınmasını ve bu süreçte yok yazılmaması talebimdir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Dilekçenin öneğine ulaşmak için:

https://drive.google.com/file/d/1lIsg_EZpo1h6pEYU57jLBvTXLOO2UBV2/view