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Okula göndermeme dilekçesi nasıl yazılır? Okula gitmeme dilekçe örneği

Belli bir zamandır pandemi sebebiyle yüz yüze olmayan okulların tekrar açılacağı haberiyle birlikte aileler okula çocuklarını göndermemek için dilekçe yöntemine başvuruyorlar. Peki o dilekçe nasıl yazılmalı? Okula gitmeme dilekçesi detayları haberimizde…

03 Haziran 2021 Perşembe 18:19
Okula göndermeme dilekçesi nasıl yazılır? Okula gitmeme dilekçe örneği
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Virüs vakalarındaki azalmayla beraber yeni kısıtlamaların getirilmesiyle okulların yüz yüze eğitime başlayabileceği açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığının bildirisine göre 7 Haziran Pazartesiyle birlikte haftada iki gün yüz yüze eğitim olacak.

Okula gitmemek için dilekçe yazımı

Bu dönem gerçekleşecek yüz yüze eğitim ’in gerçekleşeceği süreçte hastalık belirtileri olan çocukların okula gitmesi ya da okula gittiği taktirde mesafe ya da maske kuralına dikkat edilmemesi gibi sebeplerden ötürü çocuğumun hastalık kapma riskini göze almak istemiyoruz

Çocuğumu okula gitmemesi durumunun arz ettiğim sebeplerden ötürü dikkate alınmasını ve bu süreçte yok yazılmaması talebimdir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Dilekçenin öneğine ulaşmak için:

https://drive.google.com/file/d/1lIsg_EZpo1h6pEYU57jLBvTXLOO2UBV2/view


Son Güncelleme: 03.06.2021 18:19
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Anahtar Kelimeler:
EğitimYüz YüzePandemiDilekçe
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