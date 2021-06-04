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Okula gitmeme dilekçesi nedir, nasıl yazılır, nereden gönderilir?

Kabine toplantısı sonrası alınan kararlar doğrultusunda okullarda yüz yüze eğitim verileceği duyuruldu. Vaka sayılarının azalması ile kısıtlamalardaki genişlemeler düzenlendi. Fakat bu karar üzerine veliler çocuklarını okula göndermek istememe sonucunda dilekçe yazılması gerekmektedir. Okula gitmeme dilekçesi hakkında merak edilenler haberimizde

04 Haziran 2021 Cuma 11:49
Okula gitmeme dilekçesi nedir, nasıl yazılır, nereden gönderilir?
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Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime devam edilirken son toplanan kabine toplantısında yüz yüze eğitime geçildiği duyuruldu. Fakat bunu tehlike olarak gören veliler çocuklarını okula göndermek zorunda değildir. Bunun üzerine veliler dilekçe yazarak çocuklarının kayıtlı olduğu okula bildirilmesi gerekmektedir. Velilerin endişelenmesi üzerine Milli Eğitim Bakanı okullara gelinmeyi seçenek haline getirdi.

Okula gitmeme dilekçesi nasıl yazılır?

 2020 / 2021 Eğitim-öğretim yılı Pandemi sürecinde, yüz yüze eğitim faaliyetleri süresince salgın hastalık semptomları (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı vb.) gösteren öğrencilerin okula gönderilmesi veya salgın hastalık dönemi önlemlerine (sosyal mesafe kuralları, maske kullanımı vb.) özgü kurallara dikkat edilmemesi vb. nedenlerden dolayı bulaşma riskini artmasından endişe duymaktayım.

Öğrencimin yüz yüze eğitime göndermeme konusunda bildirdiğim mazeretin dikkate alınmasını, öğrencimin eğitimini uzaktan eğitim ile sürdürmesini, okulda bulunmadığı sürelerin devamsızlıktan sayılmamasını talep ediyorum.

Şeklinde dilekçe yazılarak öğrencilerin kayıtlı olduğu okula gönderilir. Bunun üzerine veliler çocuklarını okula göndermek zorunda kalmaz. Vakalarda azalış görülse de ülkemizde ve dünya geneli koronavirüs salgını etkisini devam ettirmektedir.


Son Güncelleme: 04.06.2021 11:49
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Anahtar Kelimeler:
Okula Göndermeme DilekçesiVeli Dilekçesi
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