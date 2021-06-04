Okula gitmeme dilekçesi nedir, nasıl yazılır, nereden gönderilir?

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime devam edilirken son toplanan kabine toplantısında yüz yüze eğitime geçildiği duyuruldu. Fakat bunu tehlike olarak gören veliler çocuklarını okula göndermek zorunda değildir. Bunun üzerine veliler dilekçe yazarak çocuklarının kayıtlı olduğu okula bildirilmesi gerekmektedir. Velilerin endişelenmesi üzerine Milli Eğitim Bakanı okullara gelinmeyi seçenek haline getirdi.

Okula gitmeme dilekçesi nasıl yazılır?

2020 / 2021 Eğitim-öğretim yılı Pandemi sürecinde, yüz yüze eğitim faaliyetleri süresince salgın hastalık semptomları (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı vb.) gösteren öğrencilerin okula gönderilmesi veya salgın hastalık dönemi önlemlerine (sosyal mesafe kuralları, maske kullanımı vb.) özgü kurallara dikkat edilmemesi vb. nedenlerden dolayı bulaşma riskini artmasından endişe duymaktayım.

Öğrencimin yüz yüze eğitime göndermeme konusunda bildirdiğim mazeretin dikkate alınmasını, öğrencimin eğitimini uzaktan eğitim ile sürdürmesini, okulda bulunmadığı sürelerin devamsızlıktan sayılmamasını talep ediyorum.

Şeklinde dilekçe yazılarak öğrencilerin kayıtlı olduğu okula gönderilir. Bunun üzerine veliler çocuklarını okula göndermek zorunda kalmaz. Vakalarda azalış görülse de ülkemizde ve dünya geneli koronavirüs salgını etkisini devam ettirmektedir.