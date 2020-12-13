Okula başlama yaşı kaç oldu? İlkokula ve Anaokuluna çocuklar kaç yaşında başlıyor?

Okul çağına gelmiş çocukların okula ne zaman başlayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle okul çağına gelmiş çocuğu olan ebeveynler, bu konuyu ilgiyle takip ediyor. Yaşını tam doldurmayanlar, ayı eksik olanlar derken kafalar iyice karışıyor. Peki, kimler okula gidebilir? Okula gitmek için kaç yaşında, hangi ayında olmak gerekiyor?

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için okula başlayacak çocukların doğum tarihleri açıklandı. Buna göre 69 ayını dolduran her çocuk, 1.sınıfa gidebilecek. Aynı zamanda 66, 67 ve 68 ayını dolduran çocuklar da ebeveynleri de yazılı bir dilekçeyle başvuru yaparlarsa, çocukları ilkokula başlayabilecek. 71, 70 ve 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula gidebilir. Ancak veliler, çocuklarının ilkokula değil de anaokuluna gitmesini isterse, yazılı başvuruda bulunarak çocuklarını anaokuluna verebilirler.

Toparlamak gerekirse, 2013 yılının Ekim ayında doğan yani 83 aylık olan çocuklar ile 2014 yılının Eylül ayında doğan yani 72 aylık olan çocuklar ve bu aralıkta doğan yani 2013 Ekim ile 2014 Eylül arası doğan tüm çocukların ilkokula başlaması zorunlu. 2014 yılının Ekim, Kasım ve Aralık ayında doğan çocukları ilkokula başlayabilir. Ancak velileri istemesi halinde, dilekçe yazarak çocuklarını anaokuluna gönderebilir. 2015 yılının Ocak, Şubat ve Mart ayında doğan çocuklar anaokuluna gidebilir. Ancak velilerinin istemesi halinde, dilekçe verilerek çocuklar birinci sınıfa başlayabilir.

ANAOKULUNA BAŞLAMA YAŞI

2015 Nisan ayı ile 2016 Eylül ayı arasında doğan tüm çocuklar anaokuluna kayıt yaptırabilir. 2015 Nisan ayında doğan yani 65 aylık olan ile 2016 Eylül ayında doğan yani 48 aylık olan ve bu aralıkta doğan tüm çocuklar anaokuluna gidebilir.