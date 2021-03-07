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Okul servis ücretleri tarifesi güncelledi

Normalleşme kapsamında yüz yüze eğitimin başlama kararı sonrasında Ankara, İstanbul ve İzmir'de okul servis ücretlerinin tarifesi de güncellendi. İşte yeni tarifeye göre ücretler

07 Mart 2021 Pazar 00:08
Okul servis ücretleri tarifesi güncelledi
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Türkiye'de her alanda olduğu eğitim alanında da normalleşme başladı ve illerin risk gruplarına göre okullarda yüz yüze eğitimler başladı. Köy okullarında dışında il ve ilçelerde İlkokul kademelerinin tamamı, ortaokul 8. sınıf, Lise 12.sınıf ve mesleki liselerinde uygulamalı derslerde yüz yüze eğitimler başladı.

Konuyla ilgili olarak açıklamalar bulunan İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, yaklaşık 1 senedir yaşanan salgın süreciyle okul servislerinin zor günler geçirdiğini normalleşme kapsamında okullarda kısmende olsa yüz yüze eğitimlerin başlamasının servisçiler için çok iyi olduğunu ifade etti. Öztürk, ilkokul dışındaki kademelerde eğitim gören ve haftada 2 gün okula gidecek öğrenciler için normal servis ücretinin yüzde 60'ını, haftada 4 gün okula gidecek olan öğrenciler için ise normal ücretin yüzde 90'nını talep edeceklerini belirtti.

ARAÇLAR GÜNLÜK DEZENFEKTE EDİLECEK

Servis araçlarının günlük olarak dezenfekte edileceğini vurgulayan Öztürk, velilerin gönül rahatlığıyla çocuklarını servislere emanet edebileceklerini dile getirdi.

Belirlenen servis ücretleri ise aşağıdaki gibidir.

 0-1 kilometre için 243 TL

1-3 kilometrede 266 TL

3-5 kilometrede 289 TL

5-7 kilometrede 300 TL

7-9 kilometrede 317 TL

9-11 kilometrede 367 TL

11-13 kilometrede 422 TL

13-15 kilometrede 444 TL

15-17 kilometrede 478TL

17-19 kilometrede 506 TL

19-21 kilometrede 539 TL

21-23 kilometrede 561 TL

23-25 kilometrede 583 TL 

 



Son Güncelleme: 07.03.2021 00:08
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Anahtar Kelimeler:
Okul Servis ücretleriYeni Tarife
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