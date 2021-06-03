Okul karneleri ne zaman verilecek? MEB 2021 yaz tatili ne zaman başlayacak?

2021 yaz tatili dönemi ne zaman başlayacak?

Öğrencilerin yıl boyularda ve derslerinde vermiş oldukları emeklerinin bir karşılığı olan kanelerini almaları için sayılı günler başladı. Bu dönemde içinde bulunduğumuz pandemi şartlarından dolayı derslerine okul sıraları yerine evlerinden, uzaktan eğitim sistemi ile devam etmek zorunda olan öğrencilere hak ettikleri kaneleri 18 Haziran 2021 Cuma gününden itibaren verilmeye başlanacak.

Okullarımızda yapılan yüz yüze eğitimlere katılımlar öğrencilerin isteklerine bağlıdır ve ‘’ Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ile birlikte Enfeksiyonu Önlemek için Kontrol Klavuzu’’ndaki şartalar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 2020-2021 dönemi eğitim öğretim yılı da 2 Temmuz 2021 Cuma günü sonlanacaktır.

Öğrenciler kanelerini ne zaman alabilecekler?

Türkiye genelindeki tüm öğrenciler, 2020-2021 dönemi eğitim ve öğretim yılı kanelerini 18 Haziran 2021 Cuma gününden itibaren almaya başlayacaklar. Ayrıca öğrenciler 2 Temmuz 2021 Cuma gününe kadar da okullarda yapılacak olan telafi programlarına isteklerine bağlı olarak katılma imkanına sahip olacaklardır.