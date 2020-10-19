Okul kantinlerinin 19 Ekim'den itibaren açılmasına karar verildi

Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte önlem olarak kapatılan kantinlerin ilkokullarla birlikte 8. ve 12'nci sınıfların bulunduğu okullarda kantinlerin 19 Ekim'den itibaren açılmasına karar verildi.

Pandemi süreci ile birlikte 16 Martta kapatılan okullar ile birlikte okul kantinleri de mecburi olarak kapatılmıştı. Normalleşmeye geçiş dönemi ile birlikte ilk olarak anaokulları ve 1. Sınıflar ardından 2,3,4. Sınıflar ile 8. Sınıflar ve 12. Sınıflar kısmı olarak açılmış Mesleki teknik eğitimlerin ise uygulama dersleri tüm sınıf kademelerinde yüz yüze eğitime başladılar.

Eğitimde başlayan normalleşme ile birlikte 3 haftadır eğitimlerin devam etmesiyle birlikte merakla beklenen kantinlerin durumu bugün itibaren netleşti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla tüm illere gönderilen yazıda16 mattan beri kapalı olan kantinlerin 19 ekim 2020 itibaren açılmasına karar verildi.

Bakan Ziya Selçuk yapmış olduğu açıklamada kantinlerin gelir getirici hiçbir faaliyetlerinin olmadığından dolayı Bakanlığa bağlı tüm resmi okul ve kurumlarda kantinlerin açılmasına karar verildiği söylendi.

